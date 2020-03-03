  • BIST 111.207
  • Altın 321,224
  • Dolar 6,0813
  • Euro 6,7957
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 13 °C
»

İdlib’de bir askerimiz şehit oldu

Operasyonların devam ettiği Suriye'den bir acı haber daha geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 askerin şehit olduğunu, 9 askerin ise yaralandığını açıkladı.
İdlib’de bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib şehrinde devam eden Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 askerin şehit olduğunu, 9 askerin ise yaralandığını açıkladı.

"82 REJİM HEDEFİ ATEŞ ALTINDA"

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 82 Rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, vurulmaya devam edilmektedir. Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz."

"299 REJİM ASKERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

"Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız!" vurgusunun yapıldığı açıklamada, "Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan Rejim hedeflerinden 9 tank, 2 obüs, 6 ÇNRA ve 2 askeri aracın imha edildiği, 299 Rejim askerinin de etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir." ifadeleri kullanıldı

BAKAN AKAR MECLİS'TE AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de saldırı sonucu bir askerin şehit olduğunu açıkladı. Akar, TBMM Genel Kurulunun kapalı oturumunun sona ermesinin ardından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. İdlib'deki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik bir saldırı olduğuna dair iddiaların sorulması üzerine Bakan Akar, "Bir şehidimiz var." dedi.

Akar, gazetecilerin, oturumun nasıl geçtiği sorusuna, "Milli bir mesele bu. Savunma, güvenlik meselesi bu. Biz sahadaki olanları anlattık, sorulara cevap verdik. Yararlı olduğunu değerlendiriyorum." yanıtını verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bahar Kalkanı Harekatı'ndan yeni görüntüler03 Mart 2020 Salı 16:49
  • Lavrov resmen iftira attı: Anlaşmalar hayata geçirilmiyor03 Mart 2020 Salı 16:14
  • TBMM Genel Kurulu İdlib gündemiyle kapalı oturumda toplandı03 Mart 2020 Salı 16:05
  • Hafter'e bağlı milislerin havaalanına attığı roketler 2 boş yolcu uçağına isabet etti03 Mart 2020 Salı 14:58
  • Tokat'ta öğrencilerden 'Bahar Kalkanı' harekatına destek03 Mart 2020 Salı 14:52
  • İslahiye otogarında göçmen yoğunluğu03 Mart 2020 Salı 14:48
  • 3 ilde organize suç örgütüne eş zamanlı operasyon 03 Mart 2020 Salı 14:40
  • İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: Türkiye'nin İdlib'de yeniden ateşkesi tesis etme çabalarına destek veriyoruz03 Mart 2020 Salı 14:39
  • Esad rejimi ve Rusya, İdlib'i vurdu: 12 sivil hayatını kaybetti03 Mart 2020 Salı 14:05
  • Çavuşoğlu: AB kurumları Avrupa'nın ve insanlığın ortak değerlerine saygı göstermelidir03 Mart 2020 Salı 14:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti