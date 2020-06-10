  • BIST 110.383
  • Altın 376,406
  • Dolar 6,7895
  • Euro 7,7160
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 24 °C
»

İdlib'de gerçekleştirilen 16'ncı Türk-Rus devriyesinde bir ilk

Türk ve Rus askerlerin, Suriye’nin İdlib vilayetindeki M-4 karayolunda 16'ncı ortak devriyelerini gerçekleştirdikleri belirtildi. 40 kilometrelik bir alanın denetlendiği devriye esnasında daha önce gidilmemiş bir yerleşim yerine kadar ilerlendiği kaydedil
İdlib'de gerçekleştirilen 16'ncı Türk-Rus devriyesinde bir ilk

Rusya’nın Suriye’de çatışan tarafları uzlaştırma merkezinden, İdlib’de gerçekleştirilen 16. Rus-Türk ortak devriyesine ilişkin yapılan açıklamada, “Rus-Türk ortak devriyesi ilk defa İdlib vilayetinin Cennaker yerleşim yerine kadar ilerledi, 40 kilometrelik bir alan devriye gezildi” denildi.

Açıklamada Rus-Türk ortak kara devriyesinin ilerleyişinin Rus Hava Kuvvetleri’nin insansız hava araçlarıyla izlendiği de kaydedildi.

Rus ve Türk tarafları arasındaki iletişimin, ortak koordinasyon merkezi üstünden sağlandığı belirtildi.

Rus-Türk ortak devriyeleri, Rusya lideri Vladimir Putin ile Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan’ın vardıkları anlaşma kapsamında, stratejik M-4 karayolunun İdlib gerilimi azaltma bölgesinde yer alan kısmında gerçekleştiriliyor.

M-4 karayolu Halep ve Lazkiye’yi birbirine bağlıyor olması nedeniyle önemli.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eğitimlerini tamamlayan 53 Türk mühendis Akkuyu NGS'de işe başladı10 Haziran 2020 Çarşamba 16:13
  • İngiltere için korkutan uyarı10 Haziran 2020 Çarşamba 16:03
  • İdlib'de gerçekleştirilen 16'ncı Türk-Rus devriyesinde bir ilk10 Haziran 2020 Çarşamba 16:02
  • Diyarbakır annelerinden Elhaman: Oğlum gel devletimize sığın10 Haziran 2020 Çarşamba 15:56
  • Çevrimli köyünde terör saldırısında 30 yıl önce katledilen 27 kişi anıldı10 Haziran 2020 Çarşamba 15:50
  • Tarım ve Orman Bakanlığından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt10 Haziran 2020 Çarşamba 15:47
  • MSB: İdlib'de 16'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi10 Haziran 2020 Çarşamba 15:06
  • Açık alanlarda yapılacak konserlerde alınması gereken önlemler belirlendi10 Haziran 2020 Çarşamba 15:05
  • Bakan Dönmez'den, ortam dezenfeksiyonu için borlu yeni ürün müjdesi10 Haziran 2020 Çarşamba 14:46
  • Bilim Kurulu toplanıyor, Bakan Koca açıklama yapacak10 Haziran 2020 Çarşamba 14:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti