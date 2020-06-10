İdlib'de gerçekleştirilen 16'ncı Türk-Rus devriyesinde bir ilk

Türk ve Rus askerlerin, Suriye’nin İdlib vilayetindeki M-4 karayolunda 16'ncı ortak devriyelerini gerçekleştirdikleri belirtildi. 40 kilometrelik bir alanın denetlendiği devriye esnasında daha önce gidilmemiş bir yerleşim yerine kadar ilerlendiği kaydedil