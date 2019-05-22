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İdlib'de gergin bekleyiş

Ramazan bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeli mülteciler Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’na akın etti.
İdlib'de gergin bekleyiş

Suriye’de Şam hükümetine bağlı askeri güçlerin Rusya destekli başlattıkları İdlib saldırısı, sağlanan geçici ateşkes ile göreceli olarak tansiyonunu kaybetse de yer yer çatışmalar yaşanmaya devam ediyor. Rus uçakları dün de bazı noktalara hava saldırısı düzenlerdek karadan da Suriye ordusu topçuları İdlib’e bomba yağdırdı. BM’nin “Yüzyılın en büyük trajedisi olur” uyarısı yaptığı İdlib’te sivillerin güvenli bölgelere kaçışı da sürüyor. BM rakamlarına göre Türkiyesınırındaki kamplara sığınanların sayısı 180 bini geçti. Kamların kapasitesinin çok üzerine çıkması nedeniyle buralarda yer bulamayan onbirlerce Suriyeli de civardaki zeytinlik alanlarda derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Öte yandan Astana anlaşması çerçevesinde çatışmasızlık bölgelerinde kurulan 12 TSK gözlem üssünde de faaliyetler sürüyor. Bölgeye yönelik Türkiye’den yapılan askeri sevkiyatta da artış gözleniyor. TSK tarafından Hatay-Suriye sınır hattına gece yarısı 5 ayrı askeri sevkiyat gerçekleştirildi.  

Türkiye’deki çeşitli birliklerinden Hatay’a gönderilen  zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan 5 ayrı askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında gece yarısı Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır hattındaki Reyhanlı ilçesine ilerledi. Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. 

BAYRAM GÖĞÜ

Ramazan Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek için Suriye’ye geçen mültecilerin sayısı geçişin başladığı 17 Mayıs’tan bugüne kadar 5 bine ulaştı. Yalnızca Babusselam Sınır Kapısı’ndan 2 bin 500 Suriyeli ülkesine gitti. Türkiye Suriye sınırındaki diğer kapılardan geçenlerin sayısı da 2 bin 500 olarak açıklandı.Türkiye ve Suriye’nin geçici hükümeti tarafından yapılan ortak açıklamada, Ramazan Bayramı için Suriye’ye geçen mültecilerin sayısının 300 bini bulmasının beklendiği kaydedildi.

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