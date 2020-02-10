"İdlib'de gözlem noktalarından çekilme söz konusu değil"

Erdoğan başkanlığında toplanan MKYK toplantısı sürerken AK Parti Sözcüsü Çelik kritik açıklamalarda bulundu.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı saat 17.30'da başladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sürerken açıklamalarda bulundu.

Sözcü Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Gelinen noktada kararlılık en üst düzeydedir. İdlib'deki çatışmaların, Türkiye'nin sınırlarına güvenliği sağlamak için TSK üzerine düşeni uzun zamandır gerçekleştirmektedir. İdlib'deki gözlem noktalarının görevi, burada durumu gözlemlemektedir.

Hedefler tahrip edilmiş, şehitlerimizin kanları yerde kalmamıştır. TSK, İdlib'deki saldırlara misliyle karşılık vermiştir.

İdlib'de rejim şu ana kadar yapılan bütün mutakabatlara karşı gelmiş, İdilib'de insanı felakete neden olmuştur.

GÖZLEM NOKTALARINDAN ÇEKİLME SÖZ KONUSU DEĞİL

Türkiye'nin kararlığı tamdır. Gözlem noktalarımız görevine kararlılıkla devam edecektir. Türkiye'nin gözlem noktalarından çekilmesi söz konusu değildir. Bu noktalara takviyeler gerçekleştirilmiştir. TSK kendisine karşı yapılan her saldırıya misliyle karşılık verecektir. Bunun için her türlü kapasiteye ve teçhizata sahiptir.

Sınırlarımızın içine doğru, Hatay'a doğru yapılan atışları bu saldırganlığı hepimiz hatırlıyor. Terör örgütleri sınırımıza geldiği zaman bizim insanımız zarar görmektedir. Sınırlarımızı korumamız son derece elzemdir. Buna karşı çıkanlar bundan bihaberdardır. 30 km derinlik yaratılması Türkiye'nin sınır güvenliği açısından zorunludur.

Bugün de TSK bu görevine devam ediyor.

TÜRKİYE YENİ TAVIR ALMAYACAK

Burada Türkiye herhangi bir şekilde yeni tavır almayacak, pozisyonunu kararlılıkla sürdürecektir. Kimsenin toprağında gözümüz olmadığımı, amacımızın sınır güvenliğimizi sağlamak olduğu ve terörle mücadele olmak olduğu defalarca anlatılmıştır.

LİBYA'NIN İKİNCİ BİR SURİYE OLMASINA MÜSAADE EDİLMEMELİ

Libya konusundaki hassasiyetlerimizin de altını çiziyoruz. Hafter'e bağlı ordular Berlin Konferansı'ndan sonra saldırgan eylemleri devam ediyor. Bazı ülkelerin Hafter'e silah göndermeye devam etmesi buradaki siyasi süreci baltalamaktadır.

Dünya Suriye meslesindeki kaos yüzünden tüm insanlığı etkileyen bir durumla karşı kaşıya. Libya'nın ikinci bir Suriye haline gelmesine müsade edilmemelidir.

ELAZIĞ DEPREMİ VE ÇIĞ FELAKETİ

Elazığ'da yaraların sarılmasına ilişkin İçişleri Bakanımız, Aile Bakanımız çalışmlarına devam ediyor. Halen oradan ayrılmadılar.

Türkiye depremden sonra bir de Van'da çığ felaketi yaşadı.

PUTİN'LE GÖRÜŞMEDE SOMUT BİR SONUÇ ORTAYA ÇIKMADI

Sayın Cumhurbaşkanımız Putin ile görüşmesi her zaman mümkündür. Geçtiğimiz günlerde de bir görüşme yapıldı. Gelen heyetle bugün ikinci bir görüşme yapıldı, henüz somut bir sonuç ortaya çıkmadı. Ancak Türkiye'nin bu konuda kararı nettir. Rejiimin kendisi de terör örgütleriyle işbirliği içerisinde. Rejimin belirli bir bölgeye kadar çekilene kadar kararlığımız sürecektir. Rejim ihlal ettiği çizgiden çekilene sahada sükuneti sağlayana dek bu bölgede faaliyetimiz devam edecek.

Gözlem noktalarımıza yapılan saldırılara ilişkin operasyonlarımız sürüyor. Ancak biz bunu meşru müdafaa hakkımıza uygun yapıyoruz. Bu karşılık kesintisiz ve süresiz olacaktır.

Kudüs ile ilgili tezimizi savunmak için 24 saat buyunca çalışma yürütüyoruz. Gerek Golan tepesine ilişkin kararlarda, gerek yerleşim birimlerinin ilhakı konularında uluslarası toplumu bilgilendirmek için çalışma yapıyoruz.

NATO İLE İSTİŞARE EDİYORUZ

Türkiye yapılan bu saldırılar çervesinde sürekli olarak NATO ile istişare ediyor. NATO'nun teröre karşı mücadelede yanımızda olması beklenmektedir. Türkiye NATO'nun tüm güney sınırlarını tek başına korumaktadır. NATO doğası gereği Türkiye'yle dayanışma olmalıdır. NATO'dan buna dair sözler duymak istiyoruz.

Rejimin saldırısı karşısında rejime yönelik bir karşılık var. Gözlem noktalarımıza, manevra sahalarımıza girenlere düşman olarak karşılık veriyoruz. Rejime de böyle karşılık vereceğiz. Türkiye uluslarası hukuk kuralları ile sınırını çizmiştir. Aynı zamanda hukuki ve diplomatik altyapı çalışmaları yürütülüyor.

AKINCI'YA SERT TEPKİ

KKTC Cumhurbaşnlığı makamı son derece saygın bi makamdır. O makamda konuşan kişinin buna uygun davranması beklenir. Sayın Akıncı bunu bir iç siyaset sebebiyle yapıyor diye konuşuldu. Bir kere Türkiye karşıtı söylemler Avrupa'da sağcı gruplara yem veriyor. Sayın Akıncı bunu daha önce de yapıyor.