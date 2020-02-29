  • BIST 105.994
  • Altın 317,534
  • Dolar 6,2384
  • Euro 6,8405
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 2 °C
»

İdlib'de İran destekli militanların Türkiye korkusu: Ağır vuruyorlar!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin İdlib kentinde düzenlediği operasyonlarda büyük kayıplar veren Hizbullah militanlarının yaşadığı panik aralarındaki Whatsapp yazışmalarına yansıdı.
İdlib'de İran destekli militanların Türkiye korkusu: Ağır vuruyorlar!

Esed rejimi saflarında yer alan ve bugüne kadar binlerce masum sivili katleden İran destekli Hizbullah militanlarının kendi aralarında haberleşmek için kurdukları Whatsapp grubundaki yazışmalara AA ekibi ulaştı.

TSK operasyonları karşısında Rusya'yı kendilerine yardım etmemekle suçlayan militanlar, Esed rejimine bağlı güçlerin de bölgeden kaçarak örgütü yalnız bıraktığını belirtti.

İdlib'de dün yaşananlarla ilgili gruba ses kaydı gönderen bir militan, "Rus ordusu yardım etmedi ve Suriye ordusu da bölgeden kaçtı. Gençlerimiz tek başına kaldı. Türk ordusu bölgeyi ağır bombardımana tuttu. Enkazlar altında kalan kayıplarımız var. Aralarında Abbas ve Cafer'in de olduğu 9'una ulaştık. Henüz netleşen bir şey yok ve Ruslar hala olaylara kayıtsız durumda. Şimdilik bir şey sormayalım, durum çok kritik." ifadelerini kullandı.

Suriye'den gelen haberlerle panikleyen militanlar, örgütün kritik dönemlerde gelenek haline getirdiği birtakım "dualar" için de kampanya başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Katar’da ilk koronavirüs vakası tespit edildi29 Şubat 2020 Cumartesi 16:09
  • Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde deprem29 Şubat 2020 Cumartesi 16:08
  • Eylem hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi29 Şubat 2020 Cumartesi 13:06
  • Rusya: Türkiye ile anlaştık29 Şubat 2020 Cumartesi 12:38
  • Erdoğan: İdlib'de 36 şehidimiz var29 Şubat 2020 Cumartesi 12:11
  • Rusya'dan İdlib açıklaması29 Şubat 2020 Cumartesi 11:37
  • Sosyal medyada provokasyon yapan 4 kişi gözaltında29 Şubat 2020 Cumartesi 11:06
  • Kim: Koronavirüs ülkeye yayılırsa ciddi sonuçları olur29 Şubat 2020 Cumartesi 11:06
  • İdlib'de İran destekli militanların Türkiye korkusu: Ağır vuruyorlar!29 Şubat 2020 Cumartesi 10:26
  • TBMM'den İdlib saldırısına ortak tepki29 Şubat 2020 Cumartesi 09:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti