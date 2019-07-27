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İdlib'de kan durmuyor!

Esad rejimine bağlı uçaklar, İdlib'in Eriha ilçesindeki sivil yerleşim noktalarını vurdu.
İdlib'de kan durmuyor!

Suriye'de Beşşar Esad rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yoğun hava saldırıları sürüyor.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, Esad rejiminin sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki İdlib'in Eriha ilçesi, Hama ilinin Morik ilçesi ile Amkiyye, Havvaş ve Ziyara köylerine hava saldırıları gerçekleştirdiğini bildirdi.

ÖLÜ SAYISI 90'A YÜKSELDİ

Gözlemevine göre, Rus savaş uçakları da Hama'nın Kefer Zita ilçesi ile Latmin köyüne yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, rejimin Eriha'ya düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 9 sivil yaşamını yitirdi, 27 sivil yaralandı. 

Yoğun hava saldırıları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Rusya ve Esad rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne hafta başından bu yana gerçekleştirdiği hava ve kara saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısı 90'a yükseldi.

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