  • BIST 102.354
  • Altın 254,426
  • Dolar 5,5253
  • Euro 6,1610
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 31 °C
»

İdlib'de ne kadar sivil öldürüldü?

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne son 3 ayda düzenlediği yoğun saldırılarda 781 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
İdlib'de ne kadar sivil öldürüldü?

SNHR’nin yayımladığı raporda, Esed rejimi ve Rusya'nın, 26 Nisan-27 Temmuz'da İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava ve kara saldırılarında 140'ı kadın, 208'i çocuk 781 sivilin öldüğü belirtildi.

Rejim güçlerinin saldırılarında 115'i kadın, 170'i çocuk olmak üzere 625 sivil hayatını kaybederken, Rusya'nın saldırılarında da 25'i kadın, 38'i çocuk 156 sivil yaşamını yitirdi.

3 AYDA 33 KATLİAM

SNHR, bir saldırıda en az 5 kişinin aynı anda hayatını kaybetmesini "katliam" olarak tanımlıyor. Ağ, rejim ve Rusya'nın 3 aylık dönemde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda 33 katliam gerçekleştirdiğini kaydetti.

Bu saldırılarda 58'i kadın, 85'i çocuk 271 sivilin can verdiği ifade edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Selçuk duyurdu: Borçlar 1 yıl ertelendi31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:02
  • SSB Başkanı Demir'den F-35 ve milli savaş uçağı açıklaması31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:15
  • Kimyasal zehirlenme paniği: Ankara'da 14 kişi karantinaya alındı31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:22
  • AYM'nin kararına çok sert tepki: Milletin vicdanı sızladı31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:05
  • MSB açıkladı: Hepsi yerle bir edildi31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:52
  • Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı: Sanıklar tahliye edildi31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:52
  • Bombalı saldırı Ülke şokta: Çok sayıda ölü var31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:49
  • Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 bin kişi alınacak31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:40
  • Türkiye ve dünya gündemi 31 Temmuz 201931 Temmuz 2019 Çarşamba 09:31
  • Miçotakis'e böyle seslendi: İstediğiniz kadar konuşun31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti