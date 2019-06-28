İdlib'de rejim güçleri saldırdı: Şehit ve yaralılar var

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye rejim güçlerinin İdlib'deki gözlem noktasına saldırısında 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye rejim güçlerinin İdlib'deki gözlem noktasına saldırısında bir askerin şehit olduğunu, üç askerin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, "Saldırıyla ilgili olarak Rusya’nın Ankara Ataşesi, Genelkurmay Başkanlığına çağırılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş; saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağı iletilmiştir" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'KASITLI OLDUĞU...'

"Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktamıza bugün kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırılar gerçekleştirilmiştir.

Yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.

Yaralılarımızın tahliye işlemi tamamlanmış ve tedavilerine başlanmıştır.

TÜRKİYE RUSYA'YA İLETTİ: EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAK

Saldırıyla ilgili olarak Rusya’nın Ankara Ataşesi, Genelkurmay Başkanlığına çağırılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş; saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağı iletilmiştir.

Durum yakından takip edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

TSK ANINDA KARŞILIĞINI VERDİ

İdlip’te rejim güçlerince 10 numaralı Gözlem Noktamıza yapılan saldırıyı müteakip, saldırının gerçekleştirildiği rejim mevzileri bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınmıştır.