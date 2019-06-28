  • BIST 95.860
  • Altın 261,521
  • Dolar 5,7465
  • Euro 6,5437
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 26 °C
SON DAKİKADış ticaret rakamları açıklandı
»

İdlib'de rejim güçleri saldırdı: Şehit ve yaralılar var

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye rejim güçlerinin İdlib'deki gözlem noktasına saldırısında 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını duyurdu.
İdlib'de rejim güçleri saldırdı: Şehit ve yaralılar var

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye rejim güçlerinin İdlib'deki gözlem noktasına saldırısında bir askerin şehit olduğunu, üç askerin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, "Saldırıyla ilgili olarak Rusya’nın Ankara Ataşesi, Genelkurmay Başkanlığına çağırılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş; saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağı iletilmiştir" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'KASITLI OLDUĞU...'

"Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktamıza bugün kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırılar gerçekleştirilmiştir.

Yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.

Yaralılarımızın tahliye işlemi tamamlanmış ve tedavilerine başlanmıştır.

TÜRKİYE RUSYA'YA İLETTİ: EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAK

Saldırıyla ilgili olarak Rusya’nın Ankara Ataşesi, Genelkurmay Başkanlığına çağırılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş; saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağı iletilmiştir.

Durum yakından takip edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

TSK ANINDA KARŞILIĞINI VERDİ

İdlip’te rejim güçlerince 10 numaralı Gözlem Noktamıza yapılan saldırıyı müteakip, saldırının gerçekleştirildiği rejim mevzileri bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınmıştır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da önemli görüşmeler28 Haziran 2019 Cuma 09:51
  • İşte ABD'nin yeni Ankara büyükelçisi28 Haziran 2019 Cuma 09:39
  • İdlib'de rejim güçleri saldırdı: Şehit ve yaralılar var28 Haziran 2019 Cuma 09:30
  • Fiyatı 40 kuruşa düştü: Kapış kapış satılıyor28 Haziran 2019 Cuma 09:00
  • Karı- koca Kadıköy'ü bu hale getirdiler28 Haziran 2019 Cuma 08:59
  • Türkiye ve dünya gündemi - 28 Haziran 201928 Haziran 2019 Cuma 08:58
  • İstanbul Havalimanı 'yılın havalimanı' olmaya aday27 Haziran 2019 Perşembe 17:08
  • NATO'dan S-400 açıklaması27 Haziran 2019 Perşembe 16:25
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonlara: Rize çay şehridir27 Haziran 2019 Perşembe 15:47
  • Ülke şokta iki ayrı patlama meydana geldi27 Haziran 2019 Perşembe 14:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti