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İdlib'de saldırı: Bir asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda bir askerimiz şehit oldu, iki askerimiz yaralandı. Hain saldırı sonrası bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtaları ile ateş altına alınarak karşılık verildi.
İdlib'de saldırı: Bir asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda bir askerimiz şehit oldu, iki askerimiz yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İdlib'de 05 Haziran 2020 tarihinde, zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki silah arkadaşımız yaralanmıştır.

TESPİT EDİLEN HEDEFLER ATEŞ ALTINA ALINDI

Bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla derhal ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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