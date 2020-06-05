İdlib'de saldırı: Bir asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda bir askerimiz şehit oldu, iki askerimiz yaralandı. Hain saldırı sonrası bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtaları ile ateş altına alınarak karşılık verildi.