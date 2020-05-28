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İdlib'de şehit olan Teğmen Canbert Tatar son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen yol kontrol devriyesi sırasında meydana gelen patlama sonucu şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın cenazesi memleketi Elazığ'da defnedildi.
İdlib'de şehit olan Teğmen Canbert Tatar son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen yol kontrol devriyesi sırasında meydana gelen patlama sonucu şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın cenazesi memleketi Elazığ'da defnedildi.

Elazığ Garnizon Şehitliği'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehit Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

İl Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından helallik alındı, dualar edildi. Şehidin cenazesi daha sonra Elazığ Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

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Müftü Aydın, koronavirüs salgını dolayısıyla taziye yapılmayacağını belirterek, şehit yakınlarıyla tokalaşılmamasını istedi.

Törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri ile şehidin ailesi katıldı.

İdlib bölgesinde icra edilen yol kontrol devriyesi sırasında arama bölgesinin 250 metre güneyinde meydana gelen ve sebebi henüz tespit edilemeyen bir patlamanın tesiriyle yaralanan Tatar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan İdlib şehidi Tatar için başsağlığı mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen yol kontrol devriyesi sırasında meydana gelen patlama sonucu şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye'nin İdlib bölgesinde yol kontrol devriyesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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