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İdlib'de sivil savunma merkezine hava saldırısı düzenlendi

Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Rusya'ya ait savaş uçaklarının Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) merkezine düzenlediği hava saldırısında 5 sivil savunma gönüllüsü yaralandı.
İdlib'de sivil savunma merkezine hava saldırısı düzenlendi

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, "Lazkiye ilindeki Hımeymim Üssü'nde 09.40'ta havalanan Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib'in batısında Şeyh Yusuf köyündeki sivil savunma merkezine 10.00-10.19 arasında 4 hava saldırısı düzenledi." açıklamasında bulundu.

Sivil Savunma Medya sorumlusu Firas Halife de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rus savaş uçaklarının İdlib'in batı kırsalında Şeyh Yusuf köyündeki sivil savunma merkezine 4 saldırı düzenlendiği söyledi.

Hedef alınan merkezin hizmet dışı kaldığını belirten Halife, "5 sivil savunma gönüllüsü yaralandı." dedi.

Beşşar Esed rejiminin sabah erken saatlerinde İdlib'e düzenlediği topçu saldırısında da 8 sivil yaşamını yitirmiş, 6'sı yaralanmıştı.

İdlib'deki durum
Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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