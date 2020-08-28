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İdlib’de sivillerden tutuklular için eylem

SURİYE’nin İdlib kentinde siviller, Esed rejiminin tutukladığı yakınlarının serbest bırakılması için eylem yaptı.
İdlib’de sivillerden tutuklular için eylem

Suriyeli rejim karşıtlarının son kalesi olarak değerlendirilen Suriye’nin İdlib kentinde siviller, akşam saatlerinde Esed ve destekçilerini protesto edip, tutuklulara özgürlük istedi. İdlib’in Eriha ilçesinde toplanan çok sayıda sivil, iç savaşın başlamasının ardından rejimin gerekçesiz olarak binlerce kişiyi tutukladığını ifade etti. Siviller, cezaevindeki sivillerden haber alamadıklarını ve cezaevinde birçok kişinin hayatını kaybettiğini, halen tutuklu olanların da kötü şartlarda barındığını kaydetti.

Esed’in cezaevlerindeki sivilleri biran önce serbest bırakmasını isteyen siviller, uluslar arası toplumu da bu konuda rejime baskı yapması çağrısında bulundu. Siviller yaklaşık bir saat süren eylemlerini, özgürlük sembolü olan güvercinleri uçurarak sona erdirdi.

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