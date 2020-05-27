İdlib'de TSK konvoyunun geçişi esnasında patlama

Suriye'nin İdlib kentinde M4 karayolunda TSK konvoyunun geçişi esnasında önceden yola döşenmiş el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Saldırıda Piyade Teğmen Canbert Tatar şehit düştü

Suriye'nin İdlib kentinde M4 kara yolunda TSK konvoyunun geçişi sırasında, yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada Elazığlı Piyade Teğmen Canbert Tatar, şehit düştü.

EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Teğmen Canbert Tatar'ın Tunceli'de dede evinde bulunan ailesine acı haber verildi.

ACI HABERİ KAYMAKAM VERDİ

Şehidin babası Çetin ile annesi Suna Tatar'ın, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Bozağaç Köyü'nde annesinin baba evinde olduğu öğrenildi. 2 kardeş olan şehidin ailesine acı haber ilçe Kaymakamı Harun Kazez ile askeri yetkililer tarafından verildi. Köydeki eve dev Türk bayrağı asıldı.

Şehidin ailesinin bugün Elazığ'a geleceği, yarın törenle naaşının şehitliğe defin edileceği bildirildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da, "27 Mayıs'ta İdlib bölgesinde icra edilen yol kontrol devriyesi esnasında arama bölgesinin 250 metre güneyinde meydana gelen ve sebebi henüz tespit edilemeyen bir patlamanın tesiriyle kahraman bir silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, şehit olan askere Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk milletine başsağlığı dilendi.