İdlib'de vefat eden Tuğgeneral Sezgin Erdoğan kimdir; kaç yaşında, nereli?

İdlib'den çok acı bir haber geldi. Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Peki İdlib'de vefat eden İdlib Komutanı Tuğgeneral Sezgin Erdoğan kimdir; kaç yaşında, nereli?

Suriye İdlib'den çok acı bir haber geldi. Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı şöyle duyurdu:

"Kahraman silah arkadaşımız Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekât bölgesinde 09 Eylül 2020 tarihinde görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

HAKİM EŞİNE ACI HABER VERİLDİ

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Cem Okyay ile askeri yetkililer, şehit Erdoğan'ın Çanakkale'de yaşayan annesine acı haberi bildirdi. Isparta Adliyesi'nde hakim olarak görev yapan eşine ise, acılı haberi sabahın erken saatlerinde Vali Ömer Seymenoğlu verdi.

Peki İdlib'de şehit olan İdlib Komutanı Tuğgeneral Sezgin Erdoğan kimdir ; kaç yaşında , nereli ?

Uzun yıllardır TSK bünyesinde farklı rütbelerde görevler alan Sezgin Erdoğan, bir dönem Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı olarak da görev yapmıştı.

Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, Ağustos 2019'da İstanbul Bağcılar'daki 47. Tugay Komutanlığı'na atanmıştı.

İdlib Komutanı Erdoğan aslen Çanakkale'li. Annesi halen Çanakkale Esenler Mahallesi'nde yaşıyor. Eşi ise Isparta Adliyesi'nde Hakim olarak görev yapıyor.

DAĞLARIN ONURLU SAVAŞÇISIYDI

Sezgin Erdoğan'ın silah arkadaşları şehit olduğu haberinin ardından yaptıkları paylaşımlarda komutanı şöyle anlattı:

Dağların, çöllerin onurlu savaşçısıydın.

En zor günde İdlib İbbin’de ölümcül topçu düellosunu kazanıp Milletin onurunu kurtardın.

Adamdın.

Tuğgeneral Sezgin Erdoğan bu gece kalp krizi geçirerek İdlib’te tugayının başında şehit düştü.

Ruhun şad olsun."



