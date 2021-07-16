İdlib'de yaşlıların sığındığı darülacezeden yardım çağrısı

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırılarıyla yakınlarını kaybeden yaşlıları için İdlib'de kurulan el-Beşir Darülacezesi hizmetlerini sürdürebilmek için yardım bekliyor.

İdlib'in kuzeyinde yer alan Maaratmısrın beldesinde 4 ay önce yardım gönülleri tarafından kurulan darülacezede, 8'den fazla kimsesiz yaşlı kalıyor.

Darülaceze kurucusu Yüsra Sabra AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimsesiz yaşlılar için bakımevi fikrinin kamplarda yardım faaliyetinde bulunduğu sırada doğduğunu söyledi.

Gönüllülük esasına dayanarak 12 kişilik bir ekiple yaşlılara baktıklarını ifade eden Sabra, "Bakımevinde kısıtlı imkanlarla 8'den fazla yaşlının bakımı üstlendik. Aralarından şeker hastaları, psikolojik durumu kötü olan ve hafıza kaybı yaşayan hastalarımız var." dedi.

Sabra, sokakta ve çadırlarda zor koşullarda yaşayan bakıma muhtaç çok sayıda yaşlı bulunduğunu da dile getirdi.

Kimsesiz yaşlıları yerleştirmek için çok sayıda kişinin darülaceze ile iletişime geçtiğini belirten Sabra, kısıtlı imkanlar nedeniyle destek veremediklerini aktardı.

Sabra, STK'lere destek için çağrıda bulundu.

Kimsesi kalmadığı için bakımevine yerleşti

Darülacezede kalan 69 yaşında ve diyabet nedeniyle bir bacağını kaybeden Fatma Dabul da eşini kaybettikten sonra kimsesi kalmadığı için bakımevine yerleştiğini söyledi.

Merkezde gönüllü ekibin tüm ihtiyaçlarını karşılandığını kaydeden Dabul, "Gönüllü kızlar, bize bakıyor, yediriyor, içiriyor, ilaçlarımızı veriyorlar, dışarıya çıkartıp gezdiriyorlar ve ihtiyaç duyulduğunda doktorlar muayene edip hastaneye sevk ediyor." diye konuştu.

Uçak sesini duyduğunda çok korktuğunu dile getiren Dabul, saldırı olduğunda nasıl kaçacağı endişesiyle yaşadığını ve engelli haliyle gönüllü çalışanlara yük olduğunu düşündüğünü anlattı.

Dabul, "Çok sayıda yaşlı mağdurlara umut olan darülacezeye destekte bulunulması gerekiyor." dedi.

Halep’in Kadiasker Mahallesi'nden göç ederek yaşlı bakımevine yerleşen 89 yaşındaki Emine Hıdeydi de rejim saldırılarında iki kızını ve sonrasında eşini kaybettiğini belirtti.

Birçok çadır kampında ve geçici barınma merkezinde yaşadığını anlatan Hıdeydi, "Komşularımın girişimiyle yaşlı bakımevine yerleştim. Gönüllü çalışan kızlar, ilaç, yeme, içme ve hemşirelik gibi hizmetler veriyor." dedi.

Hıdeydi, bir an önce Halep’teki evine geri dönme umuduyla yaşadığını vurguladı.