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İdlib'deki ateşkeş devreye girdi

Erdoğan, Putin görüşmesinin ardından açıklanan İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkeş yürürlülüğe girdi.
İdlib'deki ateşkeş devreye girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında mutabakat çerçevesinde, İdlib'deki ateşkes anlaşması yürürlülüğe girdi.

Yürürlülüğe giren anlaşmada 3 madde bulunuyor.

Moskova'da varılan anlaşmanın maddeleri şu şekilde; "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler, 6 Mart 2020 saat 00.01’den itibaren (bu gece) durdurulacak"

"M4 kara yolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecek. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esaslar, Türkiye ve Rusya savunma bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacak"

"Türk ve Rus devriyeleri, 15 Martta M4 kara yolunun Trumba'dan (Serakib'in 2 kilometre batısı) Ain Al Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacak."

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