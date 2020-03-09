  • BIST 109.601
  • Altın 330,383
  • Dolar 6,1594
  • Euro 7,0222
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 6 °C
»

İdlib'deki ateşkese rejim ihlali

İdlib'deki ateşkesin yürürlüğe girmesinin 10 dakika sonrasında rejimin ihlallere başladığı, ilk günün sonunda 15 ateşkes ihlali gerçekleştirdiği belirlendi.
İdlib'deki ateşkese rejim ihlali

Ateşkes ihlallerine dün ve bugün de devam eden rejim unsurları, gerekli koordineler yapılmasına rağmen TSK'ye ait ikmal konvoyuna makinalı tüfekle taciz ateşi açtı. Rejim unsurlarının bir başka birliğin yakınına üç havan mermisi attığı tespit edildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye ile Rusya arasında kararlaştırılan ateşkesin uygulanmaya başlandığı 6 Mart saat 00.01'den 10 dakika sonra rejim tarafından ateşkes ihlalleri yapılmaya başlandı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği ilk günün sonunda rejimin 15 ateşkes ihlali gerçekleştirildi. Rejim unsurlarının bu ihlallerde 50'den fazla mermi kullandığı tespit edildi.

İhlaller İdlib'in güneyindeki Maarat Aliya, Fattıra, Kastun, Kan Safra, Zıyara, Ibzumo, Sfuhın, Bara, Tukad bölgelerinde yoğunlaşırken dün gece rejim güçleri, Hama kırsalı Gab Ovası'ndaki Zıyara köyüne de taciz atışları yaptı.

Rejim topçusunun dün akşam saatlerinde İdlib'de Cebel Zaviye'nin Shuhen, Fattire, Kefer Avid köylerine gerçekleştirdiği taciz atışları ise yaklaşık bir saat boyunca devam etti.

Rejim güçlerinin dün ayrıca İdlib'in güneyinde tampon bölge durumundaki Kefrenbil'in batısında Bureyc ve Maret Mukes noktalarına iki tank, iki zırhlı personel taşıyıcı ve birçok milisin olduğu konvoyla ilerleyip mevzilendiği belirlendi.

İkmal konvoyuna taciz ateşi
Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının gerekli koordineleri yaparak dün başlattığı ikmal faaliyetine de taciz atışı gerçekleştirildi. Konvoya rejim unsurlarının olduğu Urum As Sugra bölgesinden makinalı tüfekle taciz ateşi açıldı.

Bir başka birliğin bulunduğu bölgenin yaklaşık 800 metre yakınına da bugün toplam üç havan mermisi atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 5 Mart'ta gerçekleştirilen toplantının ardından İdlib'de ateşkes konusunda mutabık kalınmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Evlat nöbeti' tutan 2 aile daha çocuğuna kavuştu...08 Mart 2020 Pazar 14:52
  • Meteorolojiden sağanak uyarısı08 Mart 2020 Pazar 14:48
  • Murat Ağırel gözaltına alındı08 Mart 2020 Pazar 14:46
  • İstanbul Valiliği'nden Taksim açıklaması08 Mart 2020 Pazar 14:43
  • İran'da koronavirüs'den hayatını kaybedenlerin sayısı 194'e çıktı08 Mart 2020 Pazar 14:10
  • Kadın çiftçiler hem evde hem tarlada mesaide08 Mart 2020 Pazar 13:20
  • Karavana çevirdiği minibüsle hayallerinin peşinden gidiyor08 Mart 2020 Pazar 13:12
  • MSB: PKK/YPG'li iki terörist teslim oldu08 Mart 2020 Pazar 12:27
  • Hayalinin peşinden giderek çok istediği dükkanını açtı08 Mart 2020 Pazar 12:24
  • Senem, otomobillere merakı nedeniyle oto tamircisi oldu08 Mart 2020 Pazar 12:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti