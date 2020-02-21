İdlib'den şehit haberleri geldi! Türkiye'den jet karşılık!

Suriye'nin kuzeyinde rejim güçlerinin saldırgan tutumu devam ederken Milli Savunma Bakanlığı İdlib'den gelen acı haberi duyurdu.

Eli kanlı rejim güçleri Suriye'nin kuzeyinde kendi halkını öldürmeye devam ederken Türkiye'ye yönelik saldırgan tutumuna da devam ediyor. İdlib bölgesinde hava saldırısı neticesinde 2 askerimiz şehit düştü

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Belirlenen hedefler ateş altına alınmış, alınmaya devam edilmektedir.

RUSYA: MUHALİFLERİ SAVAŞ UÇAKLARIYLA VURDUK

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Türk ordusunun Suriye'deki muhaliflere destek verdiğini belirtti. Açıklamada Ankara'ya muhaliflerin faaliyetlerine destek vermeyi ve onlara silah sevk etmeyi durdurma çağrısı yapıldı.

Türkiye'nin muhaliflere topçu atışlarıyla destek verdiği belirtilirken, Rus savaş uçaklarının muhalifleri vurduğu kaydedildi.

İDLİB'İN GÜNEYİNDE OPERASYON BAŞLATTILAR

Anadolu Ajansı'nın (AA) geçtiği son dakika haberine göre; ılımlı askeri muhalifler İdlib'in güneyinde operasyon başlattı. Karadan ilerleyen muhalifler Neyrab köyüne girdi. Köyde şiddetli çatışmalar yaşanırken, rejime ait bir tank ve bir de zırhlı personal taşıyıcıyı imha edildi, bir tank da ele geçirildi.

Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz.

50'DEN FAZLA REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 50’den fazla Rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap, 1 obüsün imha edildiği öğrenilmiştir.

TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de gerçekleştirilen alçak saldırının ardından sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, "İdlip’te şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milli Savunma Bakanlığımızın da açıkladığı gibi; Aziz şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak!" dedi

HESAP VERECEKLER !

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'deki saldırıya ilişkin, "Suriye'yi kana, teröre, gözyaşına açık hale getiren kim varsa insanlık önünde hesap verecektir." ifadesini kullandı.

Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İdlib'de barışı temin etmek ve insani yardım faaliyetlerini yönetmek üzere bulunan askerlere rejim tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını belirtti.

Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar dileyen Altun, şunları kaydetti:

"Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamış, bırakmayacaktır. Suriye'yi kana, teröre, gözyaşına açık hale getiren kim varsa insanlık önünde hesap verecektir. Devletimiz büyüktür, milletimiz azizdir, vatanımız kutsaldır."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Suriye rejimi tarafından düzenlenen hava saldırısında 2 kahraman askerimiz şehit oldu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı kahramanlarımıza şifa diliyoruz. " açıklamasında bulundu.