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İdlib’e 20 tırdan oluşan Cansuyu

Cansuyu Derneği, İdlib’deki yaraları sarmak üzere 20 tırdan oluşan acil insani yardım konvoyunu Suriye’ye gönderdi
İdlib’e 20 tırdan oluşan Cansuyu

İç savaşın, acının ve göz yaşının dinmediği sınır komşumuz Suriye’de acil insani yardım ihtiyacı artıyor. Özellikle İdlib kırsalında geçen haftadan bu yana devam eden yoğun sağanak yağışlar, bölgedeki çadırların sular altında kalmasına ve insanların çamur içinde yaşamasına sebep oluyor. Soğuk hava koşullarının da etkisiyle bölge insanı zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.  

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Suriye’de zulmün ve dramın başladığı ilk günden itibaren birçok yardım organizasyonu düzenleyen Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İdlib için yeniden harekete geçti. Son dönemde meydana gelen su baskınları, yağışlar ve soğuk hava koşullarından dolayı büyük bir mağduriyet yaşayan bölge insanı için seferberlik ilan edildi. 

MUHTAÇ AİLELERE ULAŞTIRACAK
Türkiye’nin dört bir yanından yola çıkan ve 20 tırdan oluşan Acil Yardım Konvoyu Öncüpınar ve Cilvegözü Sınır Kapılarından geçerek Suriye’nin İdlib bölgesine doğru hareket etti. İnsanların adeta çamur içerisinde yaşama tutunmaya çalıştığı İdlib bölgesindeki yaraları sarmak için seferber olan Cansuyu ekipleri; kışlık giyecek, ısınma, yiyecek, sağlık ihtiyaçları başta olmak üzere birçok alanda acil insani yardımlarını mağdur ve muhtaç ailelere ulaştıracak.    

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Acil Yardım Organizasyonu hakkında açıklamalarda bulunan Cansuyu Derneği Ankara Temsilcisi Mehmet Savaş, bölgedeki mazlumların kanayan yaralarına merhem olmak için büyük bir gayretle çalıştıklarını söyledi. Savaş:” İdlib’de dram devam ediyor. İnsanlar çaresiz şekilde yardımlarımızı bekliyorlar. Özellikle son dönemde meydana gelen kar ve sağanak yağışlarla beraber binlerce aile çamur içinde kaldı. Soğuk havalarında etkisiyle insanlar perişan şekilde hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Bizlerde Cansuyu Derneği olarak kardeşlerimizin acılarını hafifletmek ve onlara destek olmak amacıyla yeniden Suriye’ye doğru yola çıktık. Türkiye’nin birçok bölgesinden hayırsever bağışçılarımızın destekleri ile yardım tırları hazırladık. 20 acil yardım tırımızın bir kısmı Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan bir kısmı Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan geçti ve Suriye’ye doğru hareket ettik. İnşallah acil insani yardımlarımızı İdlibli kardeşlerimize ulaştıracağız.” dedi.

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