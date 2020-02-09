İdlib'e bir takviye daha

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'deki gözlem noktalarına obüs ve mühimmat takviyesi yaptı.
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen obüs ve mühimmatların yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Burada askeri personel tarafından TIR'lardan indirilen obüsler, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.
NE OLMUŞTU?
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye için gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, rejim güçleri tarafından yoğun topçu atışı ile saldırıda bulunulduğu açıklamıştı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise "8 şehidimiz var, bunlardan 7'si asker biri bizimle beraber çalışan sivil kardeşimiz. Onların üzüntüsünü yaşıyoruz" diye konuşmuştu.
Esad rejimi unsurları ile İran destekli yabancı gruplardan oluşan rejim güçleri, Rusya'nın da hava desteğini alarak 6 Ocak'ta Serakib ilçe merkezini ele geçirmişti.
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