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İdlib’teki çadır yangınında 4 çocuk yaşamını yitirdi, anne yaralandı

SURİYE’nin İdlib kenti kuzeyindeki Kafar Nouran kampında henüz bilinmeyen nedenle çadırın yanması sonucu aynı aileden dört çocuk yaşamını yitirdi, anne ise yaralandı.
İdlib’teki çadır yangınında 4 çocuk yaşamını yitirdi, anne yaralandı

İç savaş ve çatışmalar nedeniyle bir süre önce yaşadıkları Halep kentinin güney kırsalında bulunan Talhadeah köyünden göç ederek daha güvenli olan Kafar Nouran kampına yerleşen isimleri açıklanmayan anne ve yaşları 1 ile 6 arasında değişen 4 çocuğun bulunduğu çadırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevreden yetişenlerin ve bölgede görevli sivil savunma ekiplerinin olaya müdahalesi ile yanan çadırın içinden 4 çocuğun cansız bedenleri çıkarıldı. Yangında, anne ise yaralandı.

Sivil savunma ekipleri çocukların cansız bedenlerini çıkarıp defin için yakınlarına teslim ederken, yaralı olan anne tedavi için hastaneye sevk edildi. 

Ekipler, olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

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