İdlib'ten acı haber: Şehit ve yaralı askerler var

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'te arama tarama faaliyetleri sonrasında yapılan saldırı sonucunda 2 askerimizin şehit olduğunu, 2 askerimizin ise yaralandığını duyurdu.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, 11 Eylül 2021 tarihinde Arama/Tarama faaliyeti sonrası intikal halinde olan bir unsurumuza yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir" denildi.
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