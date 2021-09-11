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İdlib'ten acı haber: Şehit ve yaralı askerler var

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sonrasında yapılan saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını bildirdi.
İdlib'ten acı haber: Şehit ve yaralı askerler var

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'te arama tarama faaliyetleri sonrasında yapılan saldırı sonucunda 2 askerimizin şehit olduğunu, 2 askerimizin ise yaralandığını duyurdu.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, 11 Eylül 2021 tarihinde Arama/Tarama faaliyeti sonrası intikal halinde olan bir unsurumuza yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir" denildi.

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