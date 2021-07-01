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İDO'nun Adalar seferleri başladı

İstanbul Deniz Otobüsleri, bugün itibarıyla Kınalıada, Heybeliada, Burgazada ve Büyükada'ya seferlerini başlattı.
İDO'nun Adalar seferleri başladı

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz ile 5 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Heybeliada, Kınalıada, Büyükada ve Burgazada seferleri, Kabataş ve Yenikapı iskelelerinden yapılacak.

Tüm yolcular için HES kodu zorunluluğu devam edecek ve HES kodu olmadan bilet alınamayacak.

Bu arada, önlemler çerçevesinde İDO'nun tüm terminallerinde HES kodunun yolcuya ait olup olmadığı kimliklerle eşleştirilerek kontrol ediliyor.

Öte yandan yolcular, "İstanbulkart" ile ödeme yaparak sefere katılabiliyor.

Sefer saatleri ve tarifelerle ilgili "www.ido.com.tr" ve terminallerden detaylı bilgi alınabiliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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