  • BIST 109.510
  • Altın 375,454
  • Dolar 6,8327
  • Euro 7,6854
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 25 °C
SON DAKİKABakan Koca'dan İstanbul'daki sağlık tesisleri için istihdam müjdesi
»

İETT gece seferlerine yeniden başlıyor

İETT, pandemi nedeniyle ara verilen gece otobüs seferlerine bu geceden itibaren yeniden başlayacak.
İETT gece seferlerine yeniden başlıyor

İETT'den yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, 17 Nisan'da gece seferlerine ara verildiği hatırlatıldı.

Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte, yeniden hizmet vermeye başlayacak 9 İETT hattındaki seferlerin, sabaha kadar devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Metrobüsle de entegre çalışacak gece seferleri , pazartesiyi salıya bağlayan bu gece itibarıyla başlıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İETT’nin, 15F Beykoz-Kadıköy, E-10 Sabiha Gökçen H.-Kurtköy-Kadıköy, 19S Yenidoğan-Sarıgazi-Kadıköy, 17 Pendik-Kadıköy, 130A Deniz Harp Okulu-Kadıköy, 11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar, 25G Sarıyer-Hacıosman-Mecidiyeköy-Taksim-Yenikapı, 40 Rumeli Feneri-Garipçe-Taksim, E-3 Sabiha Gökçen-4. Levent Metro seferlerinin, haftanın 7 günü sabaha kadar hizmet vereceği kaydedildi.

İlk etapta, E-10 Sabiha Gökçen-Kurtköy-Kadıköy hattında 2 araç, diğer hatlarda ise birer aracın görev yapacağına işaret edilen açıklamada, metrobüs hatlarının ise her gün 05.00'e kadar, 10 dakikada bir sefer yapacak şekilde çalışmaya devam edeceği aktarıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YKS giriş belgeleri erişime açıldı15 Haziran 2020 Pazartesi 14:41
  • Haliç'te denetimler sürüyor15 Haziran 2020 Pazartesi 14:35
  • İETT gece seferlerine yeniden başlıyor15 Haziran 2020 Pazartesi 14:34
  • İstanbul Adliyesi'nde "normalleşme" kalabalığı15 Haziran 2020 Pazartesi 14:28
  • Kamikaze drone üretimini ilk kez AA görüntüledi15 Haziran 2020 Pazartesi 14:27
  • İngiltere'de ABD savaş uçağı düştü15 Haziran 2020 Pazartesi 14:24
  • AFAD: Depremden etkilenen 16 vatandaşımız taburcu edildi15 Haziran 2020 Pazartesi 13:51
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye-İran arası uçuşlar 1 Ağustos'ta başlayacak15 Haziran 2020 Pazartesi 13:39
  • Balıkesir'de silahlı kavga: 2 ölü, 8 yaralı15 Haziran 2020 Pazartesi 13:37
  • İsrail güçleri 9 Filistinliyi gözaltına aldı15 Haziran 2020 Pazartesi 13:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti