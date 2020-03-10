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İETT otobüsünde yangın

Üsküdar’da yolcu almak için durağa yaklaşan içi yolcu dolu İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Otobüs şoförü, panik yaşayan yolcuları tahliye ederken yangın büyümeden söndürüldü.
İETT otobüsünde yangın

Olay, Üsküdar, Yavuztürk Mahallesi, Bosna Bulvarı üzerinde saat 08.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcu almak için durağa yaklaşan İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar yükseldiğini gören otobüs şoförü, kapıları açarak yolcuları tahliye etti.

BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Bunun yanı sıra vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüs şoförünün yangın tüpüyle müdahale ettiği yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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