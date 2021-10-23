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İfadeleri alınmak üzere yakalama emri düzenlenen 2 bin 711 kişi 'taahhütle' serbest kaldı

İfadeleri alınmak üzere yakalama emri düzenlenen 2 bin 711 kişi 'taahhütle' serbest kaldı
İfadeleri alınmak üzere yakalama emri düzenlenen 2 bin 711 kişi 'taahhütle' serbest kaldı

Adalet Bakanlığınca yürütülen Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında ifade almak amacıyla düzenlenen yakalama emri doğrultusunda mesai saatleri dışında yakalananlardan 2 bin 711 kişi, belirlenen tarihte yargı mercisi önünde hazır bulunmayı taahhüt ederek serbest kaldı.

Sadece ifadesi alınmak üzere yakalama veya zorla getirme kararı bulunanların özgürlük ve güvenlik hakkı kapsamında mağduriyet yaşamaması hedefi doğrultusunda Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la yapılan düzenleme, uygulamada önemli sonuçlar verdi.

Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu kapsamda mesai saatleri dışında yakalanan kişiye makul bir sürede adli makamlara başvurmayı taahhüt etmesi şartıyla savcılık talimatı doğrultusunda serbest bırakılması imkanı tanındı.

Yasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği 10 Eylül'den bugüne kadar kolluk tarafından yakalanan 2 bin 711 kişi taahhüt vererek ve Cumhuriyet savcısının talimatıyla salıverildi.

Taahhüdü yerine getirmeyene para cezası
Kanuni düzenleme uyarınca serbest bırakma, her yakalama emri için ancak bir kez uygulanabiliyor. Taahhüdünü ihlal eden kişi bu imkandan bir daha yararlanamıyor.

Ayrıca taahhüdünü yerine getirmeyen kişiye yakalama emrinin düzenlendiği yerdeki Cumhuriyet savcısı tarafından para cezası veriliyor.

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