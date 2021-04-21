  • BIST 1.330
  • Altın 472,151
  • Dolar 8,1805
  • Euro 9,8402
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 12 °C
»

İftar alışverişinden dönen anneanne- torun, yaya geçidinde motosikletin çarpmasıyla öldü

KONYA'da, iftar alışverişinden dönen Peruzed Koçak (57) ile torunu Ayşe Miray Doğru (7), yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istediği sırada motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
İftar alışverişinden dönen anneanne- torun, yaya geçidinde motosikletin çarpmasıyla öldü

Kaza, saat 18.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Beyşehir Çevre Yolu'nda meydana geldi. Peruzed Koçak, torunu Ayşe Miray Doğru ile iftar için alışveriş yaptıktan sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Mehmet Urmamen yönetimindeki 42 AFH 792 plakalı motosiklet, anneanne ile torununa çarptı. Yaklaşık 10 metre ileriye fırlayan Peruzed Koçak, olay yerinde, torunu Ayşe Miray Doğru ise kaldırıldığı yakındaki özel hastanede yaşamını yitirdi. 

Anneanne ve toruna çarptıktan sonra yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra durabilen sürücü Mehmet Urmamen de yaralandı. Yaralı sürücü Urmamen, Meram Tıp Fakültesine kaldırıldı. 

Kazayı haber olay yerine gelen yakınları ise Peruzed Koçak'ın cansız bedeninin başında, sağlık görevlilerine 'Yaşama umudu yok mu?' diye sordu, ardından sinir krizi geçirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İftara giden polis memuru yol kenarında gördüğü çocuklara meyve verdi21 Nisan 2021 Çarşamba 17:23
  • 'Nefes alamıyordum ve soğuktan öleceğimi zannettim'21 Nisan 2021 Çarşamba 11:40
  • Diyarbakır'da kapalı dükkanda çıkan yangın kontrol altına alındı20 Nisan 2021 Salı 23:12
  • Kovid-19 hastası oğul, kaza yapan babasının yanına geldi20 Nisan 2021 Salı 22:14
  • Bağcılar'da gecekonduda çıkan yangın yan binaya sıçradı20 Nisan 2021 Salı 21:16
  • Kamyonet şerit ihlali yapınca minibüse çarptı: 3 yaralı20 Nisan 2021 Salı 20:18
  • Ataşehir'de iftar vakti yangın çıktı; 1 yaralı20 Nisan 2021 Salı 20:17
  • Murat Nehri'nde akıntıya kapılıp hayatını kaybeden İpek toprağa verildi20 Nisan 2021 Salı 20:17
  • Konya’da gölete giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu20 Nisan 2021 Salı 19:19
  • Kızılay'a 35 defa kan veren bağışçı, ödülün ardından ailesiyle kan bağışladı20 Nisan 2021 Salı 19:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti