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İftar menüsü aşevinden

Yenimahalle Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle iftar çadırlarını bu yıl kuramasa da belediye aşevinde hazırlanan iftar menülerini evlerinden çıkamayan, ihtiyaç sahibi vatandaşlarının ayağına götürüyor. 
İftar menüsü aşevinden

Ramazan ayında 10 bine yakın Ramazan kolisini vatandaşlara ulaştıran belediye ekipleri, 3 bin kişiye de her gün sıcak yemek dağıtıyor. 

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Ramazan süresince 3 bin kişi sıcak yemek
Korona virüs vakaları dolayısıyla evlerinden çıkamayan vatandaşlara yardım elini uzatan Yenimahalle Belediyesi Aşevi, temiz ve özenli olarak hazırlanan 4 çeşit sıcak yemeği, Ramazan ayında boyunca bine yakın ailenin kapısına götürüyor.

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Ağırlıklı olarak 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı bulunan ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yemek servisi yapan aşevi personeli, Ramazan süresince de 3 bin kişilik yemek dağıtım hizmetine devam edecek.

Yaşar, “Yenimahalle’de büyük bir aileyiz”
Korona Virüs ile mücadele kapsamında ilçe genelinde sosyal yardım ve temizlik çalışmalarının gece gündüz devam ettiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Belediyemizin Aşevi, salgın süresince Yenimahalle’de kronik rahatsızlığı bulunan ve 65 yaş üstü kimsesi olmayan vatandaşımıza her gün 4 çeşit yemek servisi hizmetinde bulunacak. Paylaşmanın, sevginin ve hoşgörünün önemini hatırlatan Ramazan ayında ve Ramazan Bayramında da binlerce ailenin kapısına her gün sıcak yemek götürüyoruz. Yenimahalle sakinleri, paylaşmayı bilen ve zor gününde komşusuna yardım elini uzatan insanlardır. Yenimahalle’de büyük bir aileyiz. Bu zor günleri el birliği ile birlikte mücadele ederek atlatacağız” dedi.

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