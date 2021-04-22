İftar Sofraları Pahalandı

Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi’nin yaptığı araştırmaya göre bu yıl iftar sofralarının maliyetinin geçen yıla göre 728,13 TL pahalandığı ortaya çıktı.

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlarımız için iftar yapmanın bedelini hesapladı. Buna göre 4 kişilik bir ailenin iftar yapması için gerekli olan günlük tutarın en az 140,36 TL; bu yıl 30 gün sürecek Ramazan boyunca oruç açmanın maliyetinin ise asgari olarak 4.210,83 TL olduğu belirlendi.

YÜZDE 20,9 ZAM GELDİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun resmi verileri ile piyasa rakamlarından yola çıkılarak yapılan araştırmada bir vatandaşın, oruç tuttuğu süre boyunca ihtiyaç duyduğu enerji, vitamin ve minerallerin sağlanabilmesi için gerekli olan gıda ürünleri ve miktarları tespit edildi. Rakamlar bu yıl iftar sofralarına geçen yıla göre yüzde 20,9 zam geldiğini gösterdi. Bununla birlikte bir yılda iftar sofralarına toplam 728,13 lira zam geldiği ortaya çıktı.

4 KİŞİLK AİLE 140 TL

Araştırmada günlük ortalama 16 saate varan oruç ibadetini yerine getiren bir kişinin, sağlıklı bir şekilde aktivitelerini sürdürebilmesi için günlük yaklaşık 3 bin kaloriye ihtiyacı olduğu vurgulandı. Geleneksel Ramazan yemeklerinden yola çıkılarak hazırlanan tabloda, 4 kişilik bir ailenin günlük iftar bedelinin 140,36 TL; Ramazan ayı boyunca oruç açmanın maliyetinin ise 4 bin 210 lira 83 kuruş olduğu belirtildi. Buna göre oruç ibadetini yerine getiren bir kişinin yalnızca günlük iftar maliyeti 35,09 TL, aylık ise bin 52 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

2020 YILINDA 116 TL İDİ

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi, aynı ürünler üzerinden 2020 yılında yaptığı araştırmada 4 kişilik bir ailenin iftar maliyetini günlük 116,09 TL; Ramazan ayı boyunca ise 3 bin 482 lira 7 kuruş olarak hesaplamıştı. Buna göre oruç açmanın maliyetinin son bir yıl içinde yüzde 20,9 oranında yükseldiği görüldü.

MAAŞIN YÜZDE 87,6’SI İFTARA GİDİYOR

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ortalama memur maaşının 4 bin 806 lira 24 kuruş olduğunu belirterek, “Yalnızca oruç açmak için bir memur, maaşının yüzde 87,6’sını, ayırmak zorunda. Çalışanların kazançları gıda ihtiyacına dahi zor yetiyor, diğer ihtiyaçlar için ise para kalmıyor. Geçen yıla göre oruç açmanın maliyeti yaklaşık yüzde 21 oranında yükseldi.”

SALGIN DAHA KALİTELİ BESLENME GEREKTİRİYOR

“Bu yıl memur maaşlarına enflasyon farkı hariç yüzde 3 yani ortalama 134 lira gibi son derece yetersiz bir zam yapıldı. Bu zam zaten geçtiğimiz üç ayda eridi, alım gücü 2020 yılının bile gerisine düştü. Bu sürede bir de küresel salgın nedeniyle yaşadığımız sorunlar artarak devam ediyor. Salgından korunmak için bağışıklığımızı güçlü tutmak zorundayız. Bağışıklığı güçlü tutmanın tek yolu ise yeterli ve dengeli beslenmekten geçiyor. Bu sürede oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlarımızın çok daha dikkatli beslenmeleri, hastalık riski yaşamamaları için son derece önemli.”

VATANDAŞLAR EKONOMİK AÇIDAN DA GÜÇLÜ OLMALI

“Uzun süredir evlerinde kalan vatandaşlarımızın hem psikolojik hem de ekonomik olarak güçlü olması gerekiyor. Ekonomik zorluklar, psikolojimizi bozan etkenlerin başında geliyor. Huzur ve mutluluğun ayı mübarek Ramazan ayında çalışanlarımızın gıda masraflarını kısarak diğer ihtiyaçlarını görmeye çalıştıklarını, birçok çocuğun bayramı boynu bükük geçireceğini bilmek bizleri ziyadesiyle üzüyor. Ramazan paylaşmanın, halden anlamanın, huzurun ayıdır.”

İKRAMİYE TALEBİ

“Dolayısıyla ülkemizde enflasyonun oldukça üzerinde seyreden yaşam maliyetlerinin karşılanması için tedbirler alınmalı, Türkiye Kamu-Sen’in bugüne kadar ifade ettiği kamu çalışanlarına bayram ikramiyesi verilmesi talebi de bu ay içinde yetkililer tarafından hayata geçirilmelidir. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan ayını bir kere daha en içten dileklerimle kutluyor, tüm Türk İslam alemine hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA