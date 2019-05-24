İftar sonrası sigara uyarısı

Gazetemize konuşan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Berkay Ekici, iftardan hemen sonra içilen sigaranın kalp krizini tetikleyebildiğini belirtti. Ekici, “Ramazan sigarayı bırakma konusunda kişilere vesile olabilir” tavsiyesinde bulundu.

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi’nden Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Berkay Ekici, sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmek için vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulundu.

TIKA BASA YEMEK, KALP KRİZİNİ TETİKLEYEBİLİR

İftarda hızlı ve tıka basa yemek yemenin kalp krizini tetikleyebileceğini belirten Doç Dr. Ekici, bu konuda hayati tavsiyelerde bulunarak, “Uzun bir açlık sonrasında hemen yağlı bir yemek yemek, tıka basa karnımızı doldurmak kalp krizi riskini artırabiliyor. Bu sebeple iftarda bir çorbayla, hurmayla, salatayla açtıktan sonra dinlenebiliriz. Karnımızı şişirecek tarzda tıka basa yemek yememeliyiz. İftar süresini uzatmalıyız. Tokluğumuzu alıp zaman içerisinde ufak ufak atıştırmalıklar olabilir. İftarda yemeği 1 saate yaymakta yarar var” dedi.

İFTARINI AÇAR AÇMAZ SİGARA İÇENLER DİKKAT!

İftarı açar açmaz hemen sigara içenleri de uyaran Ekici, “Orucunu açan kişi sigarayı özleyerek hemen sigaraya koşuyor. Bu da zeminde bir kalp hastalığı varsa kalp krizlerini tetikleyebiliyor. Ramazan, sigarayı bırakma konusunda kişilere vesile olabilir. Şu ana kadar sigaranın gösterilmiş bir faydası yok. Sigaranın içindeki maddeler vücuttaki sempatik sinir sitemini stimüle edici faktörler var. Bu da damarlarda spazma neden olabiliyor. Eğer altında bir de kalp damar hastalığı varsa kalp krizlerine sebep olabiliyor. Bundan dolayı iftardan sonra Acil’e çok sayıda hasta geliyor” diye konuştu.

ORUÇ SAĞLIK VE DİNÇLİK GETİRİYOR

Ekici, oruç tutmasında sakınca görülen hastalıklar ile ilgili bilgi vererek, “Özellikle şeker hastası, kalp yetmezliği hastası, yeni stent takılmış, yeni by pass olmuş hastalar, ciddi göğüs hastalığı olan kalp damar hastaları ve böbrek yetmezliği olan hastaların oruç tutmamalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı. Kardiyolog Ekici, oruç tutmanın vücuda sağlık ve dinçlik getirdiğini, bu durumun bilimsel olarak da kanıtlandığının altını çizdi.

OSMAN AKDOĞAN/HABERVAKTİM

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