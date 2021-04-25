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İftar vakti çıkan yangını söndürüp, oruç açtılar

AMASYA’da, iftar saatlerinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İtfaiye ve jandarma ekipleri, hasar oluşan evin önünde soğutma çalışması sonrası ezan okununca, çevredekilerin ikramıyla oruçlarını açtı.
İftar vakti çıkan yangını söndürüp, oruç açtılar

Merkeze bağlı Kızseki köyünde M.G.'ye ait 2 katlı ahşap evde akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark edip dışarı çıkan ev sakinleri ve komşularının haber vermesi üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu hasar oluşan ev kullanılamaz hale geldi.

Bu arada itfaiye ve jandarma ekipleri, evde soğutma çalışması yaptığı esnada ezan okununca, köy sakinlerinin ikramıyla oruçlarını açtılar.

Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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