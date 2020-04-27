İftar yemeğini eve götürürken silahlı saldırıya uğradı

Adana'da fırından iftar için aldığı yemeğini eve götürürken kimliği belirsiz kişilerin pompalı tüfek ve tabancalı saldırısına uğrayan genç, yaralandı.

Adana'nın Seyhan ilçesine Sümer Mahallesi'nde fırından iftar için aldığı yemeği tepsiyle eve götüren 21 yaşındaki Mehmet Sait K.'ya, seyir halindeki cipten pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açıldı.

CİPLİ SALGIRGANLAR

Silahlı saldırıda vucudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mehmet Sait K., kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar ise ciple olay yerinden kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı Mehmet Sait K., vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelileri yakalamak için soruşturma başlatıldı.