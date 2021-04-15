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İftara yetişmeye çalışan sürücünün hafif ticari aracı seyir halinde alev aldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, iftira yetişmeye çalışan Tuncay Ferik'in hafif ticari aracı, seyir halinde alev alarak kullanılamaz hale geldi.
İftara yetişmeye çalışan sürücünün hafif ticari aracı seyir halinde alev aldı

Olay, saat 19.45 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İftara yetişmek için evine doğru yola çıkan Tuncay Ferik yönetimindeki 16 AEK 889 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından duman çıkmaya başladı. Yoğun dumanı gören sürücü aracı park edip, yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip, söndürdü.

Araç kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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