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Iğdır elmasında rekolte beklentisi 40 bin ton

Bereketli toprakları ve yumuşak iklimiyle bir çok sebze, meyve ve hububat türü yetiştirilen Iğdır'da bu yıl elma hasadından 40 bin ton rekolte bekleniyor.
Iğdır elmasında rekolte beklentisi 40 bin ton

İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, AA muhabirine, kentte üretilen elmanın, Iğdır'ın en bilinir meyvelerinden olduğunu söyledi.

Hasadına başlanan elmada bu yıl bereketli bir sezon beklediklerini ifade eden Yolcu, "Şarkılara bile konu olmuş bir elmamız var. İlimizde yaklaşık 18 bin dekarın üzerinde elma bahçemiz var, bu yıl 40 bin ton civarında rekolte bekliyoruz." dedi.

Ürettikleri elmaların birinci kalite olduğunu ve Doğu Anadolu pazarında yoğun talep gördüğünü aktaran Yolcu, "Hem ilin ekonomisi hem de istihdam bakımından elmanın çok büyük önemi var." diye konuştu.

Elmanın genelde iç piyasada tüketildiğini dile getiren Yolcu, şunları söyledi:

"Üretim alanı arttıkça pazar imkanları da artmış olacak. Bunu kayısıda yaşadık. Kayısıda her geçen gün hem üretim hem de pazar artıyor ve il ekonomisine büyük katkı sağlanıyor. Bakanlığımız, sertifikalı fidan kullanımı konusunda üreticilerimizi teşvik etmek amacıyla destek veriyor. Biz de yerelde projeler geliştirerek hem kayısı hem de elma ile ilgili fidan konusunda çiftçilerimize yardımcı oluyoruz. Bitki hastalık ve zararlarıyla ilgili ekiplerimiz sürekli sahadalar, çiftçilerimize teknik açıdan bilgiler veriyorlar."

Şükrü Yurtsever ise Küllük köyündeki arazilerde elma, kayısı ve erik üretimi yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Üretim için ciddi bir emek ortaya koyuyoruz, elde ettiğimiz hasat ve üründen memnunum. Ürün kaliteli olunca randımanı da oluyor. Ben, topraktan kazanmanın mümkün olduğuna inananlardanım. Meyve kaliteli olunca talep de görüyor, tadına bakanlar çok beğeniyor. Bahçemde dört çeşit elma var, hepsinin ayrı aroması ve fiyatları var. Fiyata en büyük etki eden faktör ise ürünün kalitesidir."

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