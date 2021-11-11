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Iğdır Üniversitesi, kentteki kazıda bulunan hayvan iskeletinin türünü araştıracak

Iğdır Üniversitesi, kentteki bir işletmenin bahçesinde yapılan kazıda işçilerin bulduğu hayvan iskeletinin, hangi türe ait olduğunu tespit etmek için araştırma yapacak.
Iğdır Üniversitesi, kentteki kazıda bulunan hayvan iskeletinin türünü araştıracak

Eski bir iplik fabrikasının bahçesinde geçtiğimiz hafta kazı yapan işçiler, yaklaşık 1 metre boyunda, yırtıcı dişlere sahip, formu bozulmamış bir hayvan iskeleti buldu.

İskeletin bazı dokularının da bozulmadığını gözlemleyen işçiler, durumu Iğdır Üniversitesi Biyoçeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi'ndeki (BİYOMER) akademisyenlere bildirdi.

Kazının yapıldığı alana gelen akademisyenler, henüz hangi hayvana ait olduğu bilinmeyen iskeleti buradan alarak inceleme yapmak üzere üniversiteye götürdü.

BİYOMER'de görevli Dr. Öğretim Üyesi Belkıs Muca Yiğit, AA muhabirine, vatandaşın kendilerini araması üzerinde BİYOMER olarak konu hakkında çalışma başlattıklarını belirtti.

İncelemeyi yaptıktan sonra hayvanın tür tespitini yapmaya çalışacaklarını ifade eden Yiğit, "Ondan sonra da gerekli bilgilendirmeyi yapacağız. Akabinde de bu iskeletin müze materyali olarak alınmasını sağlayacağız." dedi.

Kazı yapılan alanın işletme yetkilisi Yusuf Kıtay da yaklaşık 30-40 yıldır kullanılmayan bu tesisin bir alanında çalışma yaptıkları esnada işçilerin hayvan iskeleti bulduğunu anlattı.

İskeletin şeklinin dikkatlerini çektiğini ve bu yüzden durumu yetkililere bildirdiklerini söyleyen Kıtay, "Özellikle arka bacaklarının uzun olması dikkatimizi çekti. Ayaklarının toynak değil de tırnak olması ve sivri dişleri olmasından dolayı 'ilginç bir tür olabilir' diye yetkililere bilgi verdik. Kontroller yapılacak, biz de merak ediyoruz. Umarım ilginç bir şey çıkar ve bilim için faydalı olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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