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Iğdır'da belediye binası yanına bırakılan akü, fünyeyle patlatıldı

IĞDIR’da belediye binası yanına bırakılan akü, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.
Iğdır'da belediye binası yanına bırakılan akü, fünyeyle patlatıldı

Olay bugün akşam saatlerinde Iğdır merkez Dr. Sadık Ahmet Caddesi’ndeki belediye binası yanında meydana geldi. Üst katında Emniyet Müdürü ve Özel İdare Genel Sekreteri lojmanının bulunduğu yeni belediye binasının bulunduğu cadde üzerinde kaldırım kenarında akü bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Polis, yolu araç ve yaya trafiğine kapatırken, bomba imha uzmanı olay yerine gelerek inceleme yaptı. Ardından polis aracından kontrollü patlatma olacağı konusunda duyuru yapıldı.

Bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatın akü, incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Bu arada polis, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek aküyü kimin bıraktığını belirlemeye çalışıyor.

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