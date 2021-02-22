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Iğdır’da PKK/KCK operasyonu: 8 tutuklama

IĞDIR'da, güvenlik güçlerinin PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 8'i tutuklandı.
Iğdır’da PKK/KCK operasyonu: 8 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen çalışmalarda 15 Şubat'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Terör örgütünün propagandası yapmak suçu kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.

Bugün adliyeye çıkarılan13 sanıktan 8’i savcılık ifadesinden sonra tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 8 şüphelinin tutuklanması karar verirken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

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