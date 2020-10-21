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Iğdır'daki su maymunlarının yaşamı TRT'de belgesel oluyor

Ağrı Dağı Milli Parkı'nın Iğdır tarafında yaşayan ve anavatanı Güney Amerika olan su maymunlarının TRT tarafından belgeseli hazırlanıyor.
Iğdır'daki su maymunlarının yaşamı TRT'de belgesel oluyor

Ağrı Dağı Milli Parkında yaşayan ve "esrarengiz fareler" olarak bilinen su maymunlarının yaşamı belgesel oluyor.

Sahip olduğu 5 bin 137 metre yüksekliğiyle "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın da içinde bulunduğu Ağrı Dağı Milli Parkı'nın Iğdır kesiminde hayatını sürdüren su maymunlarının yaşamı, TRT Belgesel tarafından izleyiciyle buluşturulacak.

Kuzeydoğa Derneğinin de desteğiyle çekimlerine başlanan, halk arasında "esrarengiz fareler" olarak adlandırılan su maymunları, yöreye gelen turistlerin de ilgisini çekiyor.

Su maymunlarının hayatını belgesel yapmak için milli parka gelen TRT ve Kuzeydoğa ekibi, parkta yaşayan su maymunlarının, beslenmesinden günlük yaşantısına kadar birçok davranışını görüntülüyor.

Kuzeydoğa Derneği Başkanı, Koç ve ABD Utah üniversiteleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu'nun sunumuyla gerçekleştirilen çekimlerde, su maymunlarının bölgedeki tarihinden yaşam tarzlarına kadar birçok konu ele alınıyor.

Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TRT Belgesel çekim ekibi ile Iğdır'a geldiklerini ve su maymunları ile ilgili belgesel çektiklerini söyledi.

Latincesi myocastor coypus olan, "koypu" olarak da bilinen su maymunlarının aslında istilacı bir tür olduğunu belirten Şekercioğlu, "Bu coğrafyaya, bu ekosisteme ait olmayan bir tür. Komşu ülkelerdeki kürk çiftliklerinde yetiştirilen bu tür, bu çiftliklerden kaçmaları ve doğaya bırakılmalarından dolayı üreyerek yayıldı ve ülkemize de böyle girdiğini düşünüyoruz." dedi.  

Su maymunlarının sadece eski Sovyetler Birliğine komşu olan illerde görüldüğünü vurgulayan Şekercioğlu, "Su maymunları, Türkiye'de Edirne ile birkaç Trakya ilimizde ve Ermenistan sınırındaki Iğdır'da görülüyor. Bizim tahminimiz buradaki su maymunlarının Ermenistan'daki kürk çiftliklerinden kaçarak Aras Nehri Havzası'na yayılarak Iğdır iline girdikleri yönünde." diye konuştu.

"ABD ve Avrupa'da birçok ülkeye yayıldı"
"Esrarengiz farelerin" ilginç olmasının yanı sıra kontrol edilmediği sürece zarar verebileceğini de ifade eden Şekercioğlu, şunları kaydetti:

"Su maymunları her ne kadar ilginç bir tür olsa da dünyanın birçok ülkesinde sulak alanlara zarar veren bir tür, doğal ortamı Güney Amerika. Tropik ve yarı tropik bir tür olan su maymunu, ABD ve Avrupa'da birçok ülkeye yayıldı. Sulak alanların bitkilerini, sazlarını yiyen bir tür. Bitkiyle kaplı sulak alanların bitkilerini yok ederek o alanların açık suya dönüşmesine yol açıyor. Iğdır ilinde de yavaş yavaş sayıları artıyor, yayılıyor ve eskisine göre çok daha kolay gözlemlenebiliyor."

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