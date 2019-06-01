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Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sınırın Iğdır tarafında  güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çatışma çıktı. 

2 ŞEHİT 5 YARALI

Çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker  yaralandı.Yaralı askerler, Iğdır'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi  altına alındı. 

OPERASYON SÜRÜYOR

Takviye ekiplerin gönderildiği bölgede, kaçan teröristlere yönelik  operasyonun sürdüğü belirtildi.

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