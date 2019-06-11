Longozlar, çeşitli kuş, balık ve ağaç türleri, eğrelti otu, nilüferlerin yanında göl soğanları ve su menekşesi gibi endemik türlere de ev sahipliği yapıyor. Doğal güzellikleriyle ilgi çeken longoz, ilkbahar ve yaz mevsiminde yeşil doğasıyla dikkati çekiyor. Göl ve derelerin denizle buluştuğu, çok sayıda kuş türünü bünyesinde barındıran longozun doyumsuz manzarası görenleri adeta büyülüyor.