İHA Ar-Ge merkezinin bulunduğu bölgede izinsiz çekim yapan 3 kişi adliyeye sevk edildi

İzinsiz görüntü çektikleri gerekçesiyle 3 Aralık'ta gözaltına alınan Rusya uyruklu I.M. ve A.P. ile Türk vatandaşı A.Ç.K'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
3 kişi Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
İzinsiz görüntü çektikleri gerekçesiyle 3 Aralık'ta gözaltına alınan Rusya uyruklu I.M. ve A.P. ile Türk vatandaşı A.Ç.K'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
3 kişi Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
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