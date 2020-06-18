İHA Test Merkezi Kalecik'te açıldı

Türkiye'de bir ilk olan İHA Test Eğitim ve Geliştirme Merkezi Kalecik’te hizmete açıldı. 3,7 kilometre en, 48 kilometre uzunluğa sahip test merkezi, Türk savunma sanayisinin ve sivil uçuşların kullanımına açık olacak.

Kısa adı İHA olan insansız hava araçlarına , son yıllarda ilgi bir hayli arttı. Farklı özellikleri ile ön plana çıkan İHA ile droneların savunma sanayinde olduğu kadar sivil alanda da kullanımı arttı. İnsansız hava araçlarının geliştirilmesi ve havada daha fazla hareket kabiliyeti sağlamaları için Kalecik'te test merkezi kuruldu. Türkiye'de bir ilk olan İHA Test Eğitim ve Geliştirme Merkezi , 15 Haziran’da hizmete açıldı.

48 KM UZUNLUĞUNDA

TRtest, Kalecik Belediyesi ve Teknopark Ankara iş birliğinde hizmete açılan “sürekli tahsisli hava sahası” Ankara şehir merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 3,7 kilometre en, 48 kilometre uzunluğa sahip insansız hava araçları test eğitim ve geliştirme merkezi, Türk savunma sanayisinin ve sivil uçuşların kullanımına açık olacak.

Osman Akdoğan/ İlksayfa