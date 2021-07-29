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İhale 6 Ağustos’ta: Hedef 2 bin konut teslimi

Büyükşehir Belediyesi, “Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” kapsamında 4, 5 ve 6'ıncı etaplarda yer alan 2 bin 376 konut ve ticari alanların yapım işi için 6 Ağustos'ta ihaleye çıkıyor.
İhale 6 Ağustos’ta: Hedef 2 bin konut teslimi

Mamak’ta kentsel dönüşüm ve gelişim alanında yer alan konutlarına 15 yıldır kavuşmayı bekleyen hak sahibi vatandaşlara daha modern ve yaşanabilir alanlar sunmayı amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” kapsamında Başkent'e yakışır, kaliteli ve sosyal donatı alanlarına sahip konutlar inşa edecek.

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Sosyal medya hesapları üzerinden mart ayında yaptığı duyuruyla hak sahiplerine bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Konutların yıllarca teslim edilmemesinden kaynaklı vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyeti ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Belediye aynı zamanda yıllık 50 milyon TL kira ödüyor. Böylece hem belediyeyi zarardan kurtaracağız hem de belediyemizin verdiği sözü yerine getirmiş olacağız” dedi.

Yapılan projelendirme çalışmalarının ardından hazırlıklarını tamamlayan Fen İşleri Daire Başkanlığı, 2 bin 376 konutun yapım işi için ihale tarihini de netleştirdi.

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İHALE 6 AĞUSTOS'TA ABB TV VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI ÜZERİNDEN CANLI YAYINLANACAK

Hak sahiplerinin mağduriyetini giderecek proje için harekete geçen Fen İşleri Daire Başkanlığı 6 Ağustos Cuma günü saat 11.00'da Emniyet Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:5 B Blok Kat:7 (İhale Toplantı Salonu) Yenimahalle/ANKARA adresinde ihaleye çıkacak.

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ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak “Ankara İli, Mamak İlçesi Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 1’inci Kısım 4, 5 ve 6'ncı Etaplar Kapsamında Konut ve Ticari Blokların Yapım İşi” ihalesinin tamamlanmasıyla birlikte, Mamak İlçesi Derbent ve Araplar Mahalleri 4. Etap, 5. Etap ile 6. Etap'larda;
-55 adet 70 metrekare,
-458 adet 80 metrekare,
-7 adet 85 metrekare,
-Bin 575 adet 100 metrekare,
-281 adet 120 metrekare kullanım alanına sahip toplam 2 bin 376 konut ve ticari blok yapılacak.
 Bölge halkının yaşam tarzını ve düzenini bozmayacak şekilde inşa edilecek modern konutlar, görüntü kirliliğinin önüne geçen ortak kullanım alanlarına, otoparklara ve geniş peyzaj alanlarına sahip olacak. 

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