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İhaleye çıkılan devlet lojmanlarından 4 bin 413'ü satıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yıl sonuna kadar açık ihale usulüyle satışı gerçekleştirilecek 10 bin lojmandan bedeli toplam 1 milyar 99 milyon 424 bin 39 lira olan 4 bin 413'ünün satışı tamamlandı.
İhaleye çıkılan devlet lojmanlarından 4 bin 413'ü satıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yıl sonuna kadar açık ihale yöntemiyle satışı gerçekleştirilecek 10 bin lojmandan toplam bedeli 1 milyar 99 milyon 424 bin 39 lira olan 4 bin 413'ünün satışı tamamlandı.

AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakalığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, kamu konutlarının ekonomiye kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Ankara'da 3 bin 265, İstanbul'da 600, İzmir'de 474, Edirne'de 362, Konya'da 187, Gaziantep'te 148, Antalya'da 137, Mersin'de 133 olmak üzere, Türkiye genelindeki 65 ilde 1 milyar 950 milyon 890 bin 481 lira değerinde toplam 8 bin 889 kamu konutunun satışı için bir süre önce talimat verildi.

İlk etapta konutlardan satış bedeli 1 milyar 99 milyon 424 bin 39 lira olan 4 bin 413'ünün satış işlemi tamamlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında durdurulan kamu konutu satış ihalelerine, normalleşme planı ve kontrollü sosyal hayata geçiş kapsamında gerekli sosyal ve fiziki tedbirler alınarak 15 Haziran itibarıyla yeniden başlandı.

Bakanlık, yıl sonuna kadar 10 bin kamu konutunun ihalesini gerçekleştirecek.

Lojmanda ikamet eden memura öncelik
Açık ihale yöntemiyle satılacak devlet lojmanlarından kat mülkiyeti kurulanlarda oturanlara, ikamet ettikleri lojmanın ihalede oluşan bedeli üzerinden öncelikli olarak satın alma hakkı tanındı.

İkamet ettiği lojmanı satın almak isteyen memurlara 5-7 ve 10 yıl süreli ödeme seçenekleri sunuluyor. Satış ihalesinde en yüksek bedel ve ödeme koşullarını kabul eden memur, ihale bedelini 5 yılda ödemek istemesi halinde oturduğu lojmanı satın alabilecek.

Lojmanı alan memur, konutun yüzde 20'sini peşin kalan tutarı 60 ay, yüzde 25'i peşin kalan tutarı 84 ay, yüzde 30'u peşin kalan tutarı 120 ay olmak üzere yıllık TÜFE oranında artışlarla taksitli ödeme yapabilecek. TÜFE en fazla yüzde 12 olarak hesaplanacak.

Peşin satın alma tercihinin kullanılması halinde memura ihale bedeli üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak.

Memurun oturduğu lojmanı satın almak istememesi halinde kamu konutu, ihalede en yüksek teklif veren istekliye peşin veya yüzde 25'i peşin olmak üzere 24 aya kadar taksitle satılacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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