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İhaleye çıkıyor

Kendi çiçeğini üretmek amacıyla sera tesisleri kurmak için harekete geçen ANFA Genel Müdürlüğü, Temelli Göleti’nin yanına rekreasyon alanı kurulması için de çalışmalara başladı. Her iki proje için yarın ihaleye çıkılacak. 
İhaleye çıkıyor

 Başkentlilerin nefes alabileceği mevcut alanlar başta olmak üzere yeşil alanların sayısını artırmayı amaçlayan ANFA Genel Müdürlüğü, Ankara’ya kazandıracağı iki yeni proje için harekete geçti.
Bir yandan kent ekonomisini canlandıracak projelere ağırlık veren ANFA Genel Müdürlüğü şimdi de “Üretim Amaçlı Sera Tesisi Kurulum Malzemesi Temini Ve Kurulumu İşi” ile “Temelli Rekreasyon Alanı Bakım, Onarım, Yenileme İşi” için 9 Temmuz 2021 tarihinde ihaleye çıkacak.

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İLK SERA BEYPAZARI’NA KURULACAK 

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve gelmesinin ardından ithal bitki ve çiçek alımına son verilirken, ANFA Genel Müdürlüğü Ankaralı üreticilerden sözleşmeli olarak aldığı çiçeklere ek olarak kendi bitki ve çiçeğini üretmeye hazırlanıyor. 
Bu kapsamda yeni seralar kurarak bu sistemi yaygınlaştırmayı ve maliyetleri azaltmayı hedefleyen ANFA, ilk sera tesisini Beypazarı İlçesi Çakıloba Mahallesi’nde kurmayı planlıyor. Altınpark ANFA İhale Salonu’nda 9 Temmuz Cuma günü saat 14.30’da yapılacak ihale sonrasında üretilecek rengarenk çiçeklerle Ankara’nın dört bir yanı süslenecek.

TEMELLİ ANKARALILAR İÇİN YENİ NEFES ALANI OLACAK

Mevcut ve atıl durumdaki yeşil alanları yeniden düzenleyerek Başkentlilerin hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi, Ankaralıların aileleri ve arkadaşları ile rahatlıkla vakit geçirebilmeleri ve şehrin gürültüsünden, kalabalığından uzak kalabilmeleri için yeni rekreasyon alanları yapacak.
Rekreasyon alanlarında betonarme binalar yerine yeşil alanları genişleten Büyükşehir Belediyesi; Temelli Göleti’nde park yapımı için de düğmeye bastı.  Gölete yakın yapılan parkta yetişkin ağaçlar, rengarenk çiçeklerle çim alanlarına ağırlık verilmesi amaçlanırken, yaklaşık 900 dönümlük alan Ankaralılara yeni nefes alabilecekleri bir alan olacak. “Temelli Rekreasyon Alanı Bakım, Onarım, Yenileme İşi” ihalesi 9 Temmuz Cuma günü saat 10.30’da ihale salonunda gerçekleştirilecek.

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HER İKİ İHALE AYNI GÜN CANLI YAYINLANACAK

Aynı gün açık artırma yöntemiyle düzenlenecek ihaleler, şeffaf belediyecilik anlayışı gereği ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
İhaleye katılmak isteyenler ihaleler hakkında detaylı bilgilere www.anfa.com.tr adresinden ulaşabilecek.
 

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