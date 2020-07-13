İhanetin 4. yıl dönümü

Hain darbe girişiminin 4. yıl dönümü dolayısıyla konuşan Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, “Türk milleti kimseye ihanet etmemiştir. Kendisine yapılan ihaneti asla unutmaz ve cezasız da bırakmaz” dedi.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılı münasebetiyle çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türk milletinin tarihi boyunca kimseye ihanet etmediğini; ancak kendisine yapılan ihaneti de asla cezasız bırakmadığını kaydeden Ünal özetle şunları söyledi: “Türk milleti tarih sahnesinde yerini aldığından itibaren, çeşitli hainliklerle karşı karşıya kalmıştır. Hedefleri hep aynı olmuştur; Türk milletini tarihten silmek, Türk devletini parçalayıp yok etmektir. 15 Temmuz 2016 günü yapılmak istenilen de, devletimizi işgal etmekti, milletimizi esaret altına almaktı. Asırlarca, kimi Hindu kimi yamyamların yapamadığını gerçekleştirmekti. Ancak, Yüce Allah’ın yardımı ve asil milletimizin kahramanca direnişi sayesinde, bu hainlerin ihanetleri yerle bir edildi. Unutulmasın ki bundan sonra da hep yok edilecektir”

“GELECEK DOĞRU ANALİZ EDİLMELİ”

“Dördüncü yılını idrak ettiğimiz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde geçmiş ve gelecek doğru analiz edilmelidir. Konu hamasetten arındırılarak, başta dini boyutu olmak üzere, askeri, siyasi, ekonomik, istihbarı, bürokratik ve dış anlayışları vs. ayrıntılı olarak ele alınmalıdır. Hain FETÖ terör örgütünün ve onun iç ve dış destekçilerinin, yıllardır sinsice yapılanmalarının çoğu ortaya çıkarılmıştır. Ancak, hala sonuca varılamamıştır. Yapılan iftiraların, kumpasların, hak yemelerin, yüce dinimiz İslam’ı kullanarak insanlarımızın samimi din duygularını istismarları bir bir açıklanmalıdır.”



“TÜRK MİLLETİ İHANETİ UNUTMAZ”

“Türk milleti kimseye ihanet etmemiştir. Kendisine yapılan ihaneti de asla ve asla cezasız bırakmamıştır ve bırakmayacaktır. Dün olduğu gibi, bugün de sureti haktan görünüp, vatan, millet, din ve devlet aleyhine çalışan kim varsa, bulunup gereği yapılmalıdır. Türk devleti bunu yapacak güçtedir ve yapmalıdır.”

“KILIK DEĞİŞTİRENLERE FIRSAT VERİLMEMELİ”

“Hain darbe girişiminin dördüncü yılında yine hatırlatmak istiyoruz ki; kurumlara alımlarda ve yükselmelerde liyakat, bilgi, hakkaniyet, adalet, Devleti Ebed-Müddet olan Türk Devletine sadakat ve milletimize hizmet anlayışı öncelik olmalıdır. İkiyüzlü, münafık anlayışlı, güne ve güce göre kılık değiştirenlere fırsat verilmemelidir. Bu vesileyle, vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği ve huzuru, al bayrağımızın gök semalarda dalgalanması, ezanlarımızın beş vakit minarelerden okunması için, canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, kahraman gazilerimize acil şifalar diliyorum. “

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-