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İHBİR online heyetlerle Afrikalı ve Türk iş insanlarını bir araya getirdi

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) organizasyonuyla, 9-10 Haziran tarihleri arasında, Afrika'nın en prestijli gıda firmalarının, üst düzey satın alma yetkilileri ile İHBİR üyeleri online ortamda bir araya
İHBİR online heyetlerle Afrikalı ve Türk iş insanlarını bir araya getirdi

Edirne'nin Keşan ilçesinde faaliyet gösteren un fabrikası sahibi ve İHBİR Üyesi Savaş Kale, ikili online görüşmelerin verimli geçtiğini söyledi.

Batı Afrika bölgesinde bulunan Gine Bissau Cumhuriyeti'nin en prestijli gıda firmaları ile İHBİR üyeleri arasında, şekerleme, atıştırmalık ürünler, un ve unlu mamuller, pirinç, içecekler ve diğer gıda ürünleri üzerine online ortamda dijital kataloglar ve firmaların web siteleri incelenerek, görüşmeler gerçekleştirildi.

Keşan ilçesinde 1984 yılından bu yana faaliyet gösteren un fabrikası sahibi ve İHBİR üyesi Savaş Kale, ikili online görüşmelerin verimli geçtiğini belirterek, "Afrika'da daha çok gıda ürünleri pazarı var. Geleneksel ürünlerimize karşı her gittiğimiz ülkeden olumlu geri dönüşler alıyoruz. Ürün kalitemizi biz de her geçen sene artırıyoruz. Bu da bize rekabet gücü sağlıyor. Afrika'nın her ülkesinde una ihtiyaç var. Afrika ülkeleri haricinde de bu yıl, 2022 ve 2023'te Güney Amerika bölgesini hedef aldık. Bu yönde de çalışmalarımız var" dedi.

'AFRİKA'YA YÖNELİK ONLİNE ALIM HEYETİ SAYISI ARTIRILMALI'

İHBİR'in online alım heyetleri ile ilgili görüşmelerini değerlendiren Kale, "Geçen hafta gerçekleştirilen heyetin oldukça verimli geçtiğini belirterek şunları ekledi:

"Pandemi nedeniyle fiziksel fuarların birçoğu olmadı ya da iptal edildi. Bundan dolayı ithalatçı ve ihracatçıların görüşmeleri online olarak yapılmaya başlandı.  Bizlerin bu süreçte çok fazla görüşme gerçekleştirmesi gerekiyor. Online heyetlerle de bunu yapıyoruz ve çok faydalı oluyor. Pandemi sürecinin ne zaman biteceği belirsiz, bu sebeple özellikle bizim hedef pazarımız Afrika'da, aşılama daha yavaş olduğundan ithalatçıların fuarlara bizzat katılımının yakın zamanda olacağını düşünmüyoruz. Bu nedenle online alım heyetlerinin, bu bölgeler özelinde daha sık yapılmasını istiyoruz. Özellikle pandemi nedeniyle ülkelerin una olan talebi arttı. Bu da hemen hemen bütün ülkelerde un fiyatlarını yukarı çıkardı. Konteyner navlun fiyatlarının artması pandemi döneminde dezavantaj oldu. Bu nedenle de rekabetimizi kaybettik. Yeni yılla beraber bunun düzeleceğini tahmin ediyoruz. Bunlar gerçekleştikten sonra ihracatımızın artacağı kanaatindeyiz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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