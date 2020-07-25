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İHH Afrin'de 1500 kişilik cami inşaatına başladı

SURİYE'nin kuzeybatısındaki Afrin ilçe merkezinde 1500 kişi kapasiteli cami inşasına başlandı.
İHH Afrin'de 1500 kişilik cami inşaatına başladı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nca Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin ilçe merkezinde 1500 kişi kapasiteli Afrin Zakirin Ulu Cami'nin inşasına başlandı. Temel atma töreninde konuşan İHH Genel Başkan Yardımcısı Erhan Yemelek, 2021 yılının Haziran ayında camiyi tamamlayarak ibadete açmaya planladıklarını söyledi. Yemelek, Afrin ilçe merkezinde az sayıda cami olduğunu anımsatarak, "Suriye'de devam eden mevcut durum ve bölgesel şartlar nedeniyle Afrin ilçe merkezinde az sayıda cami bulunuyor. Özellikle son 2 yıldır Afrin'de huzurun tesis edilmesi için Türkiye'nin devletiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve halkıyla ciddi bir çabası bulunuyor. Bugün temelini attığımız Afrin Zakirin Ulu Cami'de vakfımızın bir projesi olarak ortaya çıktı" diye konuştu.

'AFRİN'İN EN BÜYÜK CAMİSİ OLACAK'

Ulu Cami'nin 1500 kişi kapasiteli olarak bölgedeki en büyük ibadethaneler biri olacağının altını çizen Yemelek, "Temelini atacağımız cami tamamlandığında Afrin içinde 1500 kişilik kapalı alan kapasitesi ile bölgenin en büyük ibadethanelerinden biri olacak. Temelini attığımız günün 24 Temmuz 2020 tarihine denk gelmesi de güzel bir tevafuk oldu. Malum olduğu üzere 86 yıl sonra İstanbul'da Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi'nde de ilk namaz bu tarihte kılındı. Allah'ın izniyle 1 yıl gibi bir süre içinde camimizin inşaatını tamamlayarak ibadete açmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Konuşma tamamlandıktan sonra yapılan duanın ardından Afrin Zakirin Ulu Cami'nin temeli atıldı.

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