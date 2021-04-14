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İHH ramazanda Suriye'deki mazlumların yüzünü güldürecek

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "Ramazanda Umut Var" projesiyle Suriye'nin çeşitli noktalarındaki iç savaş mağduru sivillerin yüzünü güldürmeyi amaçlıyor.
İHH ramazanda Suriye'deki mazlumların yüzünü güldürecek

Türkiye ve dünyanın birçok yerinden gönderilen gıda başta olmak üzere çeşitli ramazan yardımları, İHH'nın Reyhanlı ilçesindeki Lojistik Merkezi'nde hazırlanarak Suriye'nin Afrin, El Bab, Tel Abyad, Rasulayn, Cerablus, Azez, Halep, İdlib'e gönderilmeye başlandı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için yardım hazırlıkların tamamladığını söyledi.

Ramazan boyunca Suriye'nin birçok bölgesinde çeşitli organizasyonlar yapacaklarını anlatan Tosun, 11 yıldır savaşın mağdur ettiği Suriye halkının yanında olduklarını bu ramazan ayında da yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Suriye'deki iç savaştan kaçan sivillere yönelik ramazan yardımlarının önemine dikkat çeken Tosun, şöyle konuştu:

"Suriye'nin Afrin, El Bab, Tel Abyad, Rasulayn, Cerablus, Azez, Halep, İdlib kentlerinde iftarlık dağıtacağız. Suriye genelinde ramazan ayında 850 bin kişiye gıda ve iftarlık yardımlarımız olacak. Ayrıca 20 bin kişiye de fitre, zekat ve ayni yardımlarımız kapsamında destek vereceğiz. Ramazan ayında yetimlerimizi unutmadık, onlar içinde özel çalışmalarımız olacak, 20 bin yetim çocuklarımız için bayramlık desteğimiz yapılacaktır. İHH olarak şimdiye kadar olduğu gibi bu yılda savaş mağduru Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız."

"Günde 500 bin sıcak ekmek ulaştırılıyor"
Savaş ortamında en temel ihtiyaçların başında ekmeğin geldiğini ifade eden Tosun, "Ramazanda ihtiyaç sahibi ailelerimiz içinde ekmek üretimine ağırlık verdik. Vakfımızın Reyhanlı, Kilis ve Suriye'de kurduğu 26 fırınla, ekmeğe ulaşmakta zorluk çeken ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini gülmesini sağlıyoruz. Günde 500 bin ekmek ailelere ulaştırılıyor." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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