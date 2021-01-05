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İHH Suriye’de bir yılda 153 milyon emek dağıttı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından 2020 yılında Suriye'de 153 milyon ekmek dağıtıldı.
İHH Suriye’de bir yılda 153 milyon emek dağıttı

Vakfın Suriye çalışmalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cüneyt Kılıç, açıklamasında, ekmek üretimlerinin, sınır hattında ve ülke içerisinde kurulan 12 fırın ile un ve yakıt desteği verilen 27 fırında gerçekleştirildiğini anlattı. 

Savaş mağduru ailelerin ekmek ihtiyaçlarını 10 yıldır olduğu gibi 2020 yılında da karşılamaya çalıştıklarını aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"Hatay ve Kilis'in yanı sıra Suriye içerisinde kurduğumuz fırınlarda ürettiğimiz ekmekleri düzenli olarak savaş mağduru ailelere ulaştırıyoruz. Özellikle savaş şartlarında sivillerin ekmek temin etmekte zorlandığı bölgelerde dağıtım gerçekleştiriyoruz. Ürettiğimiz ve ücretsiz dağıttığımız ekmekler Suriyeli sivillerin damak tadına uygun ve savaş ortamında uzun süre tazeliğini koruyacak şekilde hazırlanıyor."

Suriye'deki sivillere 2020 yılı içerisinde 153 milyon ekmek dağıtımı yaptıklarını ifade eden Kılıç, ekmek dağıtımını İdlib ve Halep kırsal kesimlerinin yanı sıra Tel Abyad ile Rasulayn bölgelerinde yaptıklarını bildirdi.

Kılıç, Suriye içerisinde yaşayan savaş mağduru sivillere destek veren tüm hayırseverlere teşekkür etti.

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